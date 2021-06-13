日職／征戰6年破繭而出 吳念庭穩定出賽收穫信心

西武今天以4：3險勝中日龍隊，吳念庭扛4棒，第8局敲出致勝安打，連續兩天站上英雄訪問台，談到征戰日職6年，在今年破繭而出，他表示，獲得穩定出賽後，自己也越來越有信心，也更迫切希望為球隊貢獻。

吳念庭此役單場4支2、貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率竄升為2成95，得點圈打擊率則是5成12。

關鍵安打出現在第8局、3：3之際，中日先發投手福谷浩司先被岸潤一郎敲安、故意保送栗山巧後退場，換上左投福敬登面對吳念庭，選擇硬碰「得點圈之鬼」果然賭錯了，吳念庭再度在得點圈有人時敲出安打，送回西武的超前分。

這支關鍵安打出爐，吳念庭本季累積得點圈41打數敲出21支安打，打擊率為5成12，交流賽則是12打數敲出9安打，得點圈打擊率為7成5。

談到第8局的打席，吳念庭表示，抱持一定要把跑者送回來的心情，不想錯過比較甜的球，很開心能夠敲出這支安打。

吳念庭前5年在一、二軍之間載浮載沉，2019年甚至整季未上一軍，今年在西武傷兵較多的情況下把握住機會，卡位固定先發，屢屢扮演致勝功臣，吳念庭也期望能為球隊持續貢獻，「能為球隊貢獻是最棒的事了。」

吳念庭最後也被問到有沒有想對球迷說的話，而他回應：「接下來還要去廣島比賽，要趕快回去了，不好意思。」