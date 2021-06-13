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日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂
旅日台灣投手宋家豪持續不知失分是何滋味，今天面對阪神中繼1局，對中心棒次演出三上三下，推進連13場出賽未掉分，所屬的樂天金鷲隊因第9局終結者松井裕樹被敲三壘打掉分，以5：6不敵阪神虎隊。
宋家豪在第8局登板，當時樂天以4：5落後，他先讓大山悠輔敲出中外野飛球遭到接殺，接著面對怪物新人佐藤輝明，宋家豪只用3球賞出三振，桑斯（Jerry Sands）則是第1球就出棒，打成二壘方向滾地球遭到刺殺。
宋家豪只用8球解決3人，已連13場出賽未掉分，防禦率從賽前的0.70再下修為0.68。
樂天在8局下追平戰局，反倒是賽前防禦率只有0.58、連14場未掉分的松井裕樹，9局在兩出局後保送梅野隆太郎，他靠盜壘、暴傳站上三壘，近本光司敲出三壘打，送回阪神的超前分。
松井裕樹丟掉這1分，最終承擔敗投，防禦率也攀升為0.84，宋家豪躍居樂天牛棚防禦率最低。
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