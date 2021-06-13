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日職／傻了？得點圈賭抓吳念庭 中日反被他敲致勝安打
碰到「得點圈之鬼」，不要不信邪！中日龍隊今天選擇故意保送前一棒，在得點圈有人時對決吳念庭，結果被他一棒敲出致勝安打，幫助西武獅隊以4：3擊敗中日，吳念庭連8場敲出安打、連3場貢獻雙安。
吳念庭連續兩天扛下4棒任務，也連兩天都扮演西武贏球的關鍵打者，此役單場4支2、貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率竄升為2成95，得點圈打擊率則是5成12。
これぞ得点圏の鬼！#呉念庭 選手の適時打で勝ち越し！#岸潤一郎 選手は気持ちが乗った走塁で生還です！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/I37X2Y4cYa— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 13, 2021
面對中日先發投手福谷浩司，吳念庭首打席在壘上無人時敲出游擊方向滾地球出局，第2打席則在第4局一壘有人的局面，敲出右外野方向安打，推進為一、三壘有人，這也是吳念庭的日職一軍生涯第100支安打，第3打席則是吞下三振。
第8局3：3之際，福谷浩司先被岸潤一郎敲安、故意保送栗山巧後退場，換上左投福敬登面對吳念庭，選擇硬碰「得點圈之鬼」果然賭錯了，吳念庭再度在得點圈有人時敲出安打，送回西武的超前分。
這支關鍵安打出爐，吳念庭本季累積得點圈41打數敲出21支安打，打擊率為5成12，交流賽則是12打數敲出9安打，得點圈打擊率為7成5。
吳念庭此役還迎接生涯百安，他前4年都在一、二軍之間載浮載沉，直到今年破繭而出，以穩定的攻守表現卡位固定先發，今天是他本季在一軍的第58場出賽，早已是生涯單季新高，而他前4季累積44支安打，本季第56、57支安打在今天相繼出爐，跨越生涯百安。
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