日職／壞球撈成全壘打 佐藤輝明讓田中將大嚇傻了

阪神虎超級新人佐藤輝明即使面對洋聯球隊也毫不畏懼，昨（12日）面對海歸的樂天王牌田中將大，把一顆落在好球帶外的內角滑球撈成全壘打，就連田中都嚇傻了眼。

昨役6局上時田中將大續投，面對佐藤輝明在2好球沒有壞球的絕對優勢下，想利用內角滑球引誘出棒，沒想到這一揮直接送出了全壘打大牆外，在田中手上奪得第三分，合計他主投7局被敲2支全壘打，失的3分皆為自責，最終阪神以9：1擊敗樂天，他也承擔此役敗戰投手。

阪神虎戰績的優秀不只是在央聯而已，本季17場交流戰也拿下10勝，在央聯以誇張的38勝19敗領先讀賣巨人6場勝差。