快訊

直播／本土+174例、增26死亡個案！ 陳時中：病例在減少

這批疫苗會來台灣嗎？ 美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭達陣百安 旅日台將第5人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭敲出百安。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭敲出百安。 資料照(擷圖自推特)

西武獅隊台將吳念庭今天出戰中日龍隊，第4局從先發投手福谷浩司手中敲出安打，集滿日職一軍生涯百安，成為旅日台將第5人。

吳念庭昨天打第4棒敲出雙安，今天續扛4棒任務，首打席在壘上無人時敲出游擊方向滾地球出局，第2打席則在第4局一壘有人的局面，敲出右外野方向安打，推進唯一、三壘有人，這也是吳念庭的日職生涯百安。

吳念庭2015年以西武第7指名展開日職生涯，2016年6月2日首升一軍，前4年都在一、二軍之間載浮載沉，直到今年破繭而出，以穩定的攻守表現卡位固定先發，今天是他本季在一軍的第58場出賽，早已是生涯單季新高。

吳念庭前4季共在一軍累積44支安打，本季第56支安打出爐後，達陣生涯百安。

旅日台將跨過百安的球員，包括陳大豐（1089）、林威助（270）、陽岱鋼（1163），加上5月7日王柏融達陣百安，以及今天的吳念庭，兩位台將都在今年完成這項里程碑，相繼成為旅日台將第4、第5人。

吳念庭 西武獅

延伸閱讀

日職／同日扛4棒 吳念庭拚百安、王柏融尋求突破左投

日職／「哇…4棒耶」吳念庭的回答好萌逗笑球迷

日職／得點圈打擊率達五成 吳念庭敲雙安「聽牌」百安

日職／日媒盛讚打擊技巧 吳念庭首扛四番成西武台將第一人

相關新聞

日職／吳念庭達陣百安 旅日台將第5人

西武獅隊台將吳念庭今天出戰中日龍隊，第4局從先發投手福谷浩司手中敲出安打，集滿日職一軍生涯百安，成為旅日台將第5人。

日職／首扛4棒敲雙安 吳念庭百安M1

吳念庭生涯首扛4棒，雙安都出現在得點圈有人時，有他的關鍵一棒，所屬的西武隊昨天以7：3擊敗中日隊。賽後站上英雄訪問台，吳...

日職／同日扛4棒 吳念庭拚百安、王柏融尋求突破左投

火腿今天出戰橫濱隊，儘管將面對左投今永昇太先發，台將王柏融仍排進先發打線，且重返4棒，加上西武獅隊吳念庭連續第2天擔任第...

日職／壞球撈成全壘打 佐藤輝明讓田中將大嚇傻了

阪神虎超級新人佐藤輝明即使面對洋聯球隊也毫不畏懼，昨（12日）面對海歸的樂天王牌田中將大，把一顆落在好球帶外的內角滑球撈成全壘打，就連田中都嚇傻了眼。 昨役6局上時田中將大續投，面對佐藤輝明在2

日職／「哇…4棒耶」吳念庭的回答好萌逗笑球迷

西武獅隊台將吳念庭生涯首扛4棒，就繳出雙安的好表現，西武以7：3擊敗中日龍隊賽後，吳念庭站上英雄訪問台，被問到得知要打4...

日職／王柏融返先發打線3支1 跑回球隊第1分

火腿隊今天以4：3險勝橫濱隊，台將王柏融回到先發打線，3打數敲出1安打、另有1次保送，連3場敲出安打，打擊率微幅攀升至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。