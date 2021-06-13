日職／吳念庭達陣百安 旅日台將第5人

西武獅隊台將吳念庭今天出戰中日龍隊，第4局從先發投手福谷浩司手中敲出安打，集滿日職一軍生涯百安，成為旅日台將第5人。

吳念庭昨天打第4棒敲出雙安，今天續扛4棒任務，首打席在壘上無人時敲出游擊方向滾地球出局，第2打席則在第4局一壘有人的局面，敲出右外野方向安打，推進唯一、三壘有人，這也是吳念庭的日職生涯百安。

吳念庭2015年以西武第7指名展開日職生涯，2016年6月2日首升一軍，前4年都在一、二軍之間載浮載沉，直到今年破繭而出，以穩定的攻守表現卡位固定先發，今天是他本季在一軍的第58場出賽，早已是生涯單季新高。

吳念庭前4季共在一軍累積44支安打，本季第56支安打出爐後，達陣生涯百安。

旅日台將跨過百安的球員，包括陳大豐（1089）、林威助（270）、陽岱鋼（1163），加上5月7日王柏融達陣百安，以及今天的吳念庭，兩位台將都在今年完成這項里程碑，相繼成為旅日台將第4、第5人。