日職／同日扛4棒 吳念庭拚百安、王柏融尋求突破左投

火腿今天出戰橫濱隊，儘管將面對左投今永昇太先發，台將王柏融仍排進先發打線，且重返4棒，加上西武獅隊吳念庭連續第2天擔任第4棒出賽，兩位台將同日在日職場上扛起4棒重任。

王柏融昨天先發3打數敲出1安打、有1次保送，本季累積打擊率2成71，今天橫濱推出左投先發，王柏融並未被拉下先發，且棒次還提升為4棒。

王柏融本季對戰左投的出賽機會有限，對戰數據也有一段落差，面對右投時74打數敲出22支安打，打擊率為2成97，面對左投僅11打數敲出1安打，打擊率只有0.091，5轟都是面對右投敲出。

王柏融今天罕見面對左投排進先發打線，擔任第4棒、指定打擊，而同日吳念庭隨西武出戰中日龍隊，昨天扛4棒敲出雙安，今天繼續被賦予4棒任務，他此役將挑戰生涯百安，目前僅差1支。