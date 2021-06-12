日職／「哇…4棒耶」吳念庭的回答好萌逗笑球迷

西武獅隊台將吳念庭生涯首扛4棒，就繳出雙安的好表現，西武以7：3擊敗中日龍隊賽後，吳念庭站上英雄訪問台，被問到得知要打4棒的心情，直率的反應讓現場球迷都笑了出來。

吳念庭此役3支2、3度上壘，貢獻1分打點，兩支安打都出現在得點圈有人時，也讓他本季在得點圈打擊累積40打數敲出20支安打，打擊率是驚人的5成。被問到得點圈打擊的訣竅時，吳念庭表示，會參考球隊情蒐給的資料，去研究配球，也很開心有好結果。

英雄訪問的問題圍繞著4棒打轉，吳念庭表示，打第4棒沒有特別的想法，就是抱持平常心上場，希望可以串聯打線，很高興可以幫助球隊先馳得點。

賽前被通知要打第4棒的心情，吳念庭說：「哇，四棒耶！」可愛又帥真的回答，引起全場笑聲，他也向球迷喊話，「交流賽快結束了，我們會繼續打好最後幾場比賽。」