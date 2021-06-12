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日職／王柏融返先發打線3支1 跑回球隊第1分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將王柏融回到先發打線，3打數敲出1安打、另有1次保送，連3場敲出安打。 截圖自日刊スポーツ野球取材基地推特
台將王柏融回到先發打線，3打數敲出1安打、另有1次保送，連3場敲出安打。 截圖自日刊スポーツ野球取材基地推特

火腿隊今天以4：3險勝橫濱隊，台將王柏融回到先發打線，3打數敲出1安打、另有1次保送，連3場敲出安打，打擊率微幅攀升至2成71。

王柏融昨天全場未上，今天重返先發打線，擔任第5棒、指定打擊，面對橫濱先發投手京山將彌。

王柏融第1打席第1球就出棒，攻擊紅中直球，打向中外野遭到接殺，第2打席敲出左外野方向安打，開啟火腿在第4局的攻勢，渡邊諒、平沼翔太接連敲安形成滿壘，王柏融趁暴投跑回第1分，火腿在這局取得2：0領先。

髙濱祐仁第5局的二壘打、帶1分打點，打退京山將彌，改由砂田毅樹接手，王柏融選到保送上壘，第4打席則是遭遇洋投艾斯柯巴（Edwin Escobar），面對139公里滑球揮空、吞下三振。

橫濱在比賽後段進逼，大和6局敲安幫助橫濱首開紀錄，7局宮崎敏郎、牧秀悟的安打各帶1分打點，火腿僅剩1分領先，終結者杉浦稔大9局登板 ，以三上三下成功關門。

王柏融

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