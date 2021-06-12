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日職／得點圈打擊率達五成 吳念庭敲雙安「聽牌」百安

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將吳念庭(左)生涯首扛4棒，不負「得點圈之鬼」威名，兩次得點圈打擊機會都敲安，距離生涯百安只差一支。 截圖自文化放送ライオンズナイター推特
台將吳念庭(左)生涯首扛4棒，不負「得點圈之鬼」威名，兩次得點圈打擊機會都敲安，距離生涯百安只差一支。 截圖自文化放送ライオンズナイター推特

台將吳念庭生涯首扛4棒，不負「得點圈之鬼」威名，兩次得點圈打擊機會都敲安，此役單場3支2、3度上壘，貢獻1分打點，西武隊終場以7：3擊敗中日龍隊，吳念庭生涯累積99安，「聽牌」百安里程碑。

吳念庭的得點圈打擊功力，來到交流賽後更狂，賽前以得點圈打擊率6成67，在交流賽並列全聯盟排頭，今天直接被賦予4棒重任，成為西武隊史第一位擔當4棒的台將。

吳念庭第1打席就是得點圈的機會，首局在二、三壘有人時，敲出安打幫助西武先搶下1分，開啟6分大局。

吳念庭表示，不知道打到什麼球種，也沒有特別在意打第4棒，只把自己當作是第4個上場的打者，「能在關鍵時刻打出安打真是太好了。」他也提到今天是隊友栗山巧的第2000場出賽，希望能以勝利幫他慶祝。

西武沉寂3局後，第5局由栗山巧先敲二壘打，下一棒的吳念庭再度於得點圈有人時上場打擊，敲出此役的第2支安打，形成一、三壘有人，西武也在這局攻下1分。

吳念庭單場3支2，另有1次保送，連同此役在內，吳念庭本季累積得點圈40打數敲出20支安打，打擊率正好5成。

吳念庭賽前累積日職一軍生涯97支安打，今天追加雙安後，只差1安就將集滿百安，最快明天就可達陣。

吳念庭 西武

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