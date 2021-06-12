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中職／赴兄弟隨隊觀察 呂彥青有機會台、日都當黃衫軍

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
前旅日左投呂彥青自味全龍除役，接下來將轉往中信兄弟隊隨隊，領隊劉志威證實他是選秀重點觀察球員。 本報資料照片
前旅日左投呂彥青自味全龍除役，接下來將轉往中信兄弟隊隨隊，領隊劉志威證實他是選秀重點觀察球員。 本報資料照片

原以自行培訓合約跟著味全龍隊的左投呂彥青，今天出現在球員異動名單內，龍隊將他除役，他接下來將轉往中信兄弟隊隨隊，領隊劉志威證實他是選秀重點觀察球員，礙於最近停賽，無法觀察他的表現，請他來隊上就近觀察。

呂彥青2018年展開旅日生涯，效力阪神虎隊，3年下來不曾升上一軍，去年季後未獲阪神續約，今年以自行培訓合約在龍隊二軍出賽，有望投入中職選秀。

今年選秀將於7月12日登場，而富邦悍將隊的狀元籤已屬意江少慶，握有榜眼籤的樂天桃猿隊也傾向挑選陳冠宇，第3順位的兄弟也已在盤點菜色，呂彥青年僅25歲、又是左投，最快球速可達150公里，也是各隊重點觀察好手。

劉志威表示， 目前時間已近選秀，按照時程，自行培訓球員也是差不多會在7月前後離隊，而呂彥青是球團的重點選秀觀察球員，「現在因為沒有比賽、觀察不到，所以請他到隊上、就近觀察。」

呂彥青預計在這兩天向球隊報到，先與教練團碰面，了解狀況後再決定安排到一軍或二軍隨隊。

兄弟總教練林威助也曾效力阪神，而呂彥青若加盟兄弟，也有機會形成在日職、中職都成為「黃衫軍」的巧合。

呂彥青 選秀 阪神虎

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