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日職／火腿將王柏融壓板凳被罵爆 今解凍重回先發打線

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿昨日未將王柏融排上先發打序，也引來球迷群起激憤。 擷圖自推特
火腿昨日未將王柏融排上先發打序，也引來球迷群起激憤。 擷圖自推特

昨(11日)日本火腿主場迎戰橫濱DeNA的交流戰，橫濱推出左投濵口遥大先發登板，因此火腿選擇讓相當恐左的王柏融板凳待命，但最終仍遭濵口遥大投出完封勝，以0比4吞下交流戰第10敗，而火腿未將王柏融排上先發打序，也引來球迷群起激憤。

火腿監督栗山英樹除了將王柏融壓在板凳上，在打序上也做出大變動，將淺間大基、萬波中正、髙濱祐仁、近藤健介分別安排在火腿前4棒，而這4位也是橫濱高校OB學長，有刻意炒作話題的意圖，而前4棒一共15個打數敲出3安，打擊率2成，另吞下3次三振、獲1保送，火腿打線無法突破濵口遥大的投球，讓他以138球拿下完封勝，飆出7K只被打4支安打。

賽後栗山英樹否認刻意安將橫濱OB安排在前4棒，不過賽前未把王柏融排上先發，也引來大批球迷質疑。有網友留言：「四棒明明就是王柏融最好，也有經驗，為什麼放棄了呢？真的是越來越搞不懂了，誰來幫我解答。」

儘管王柏融對上左投僅有1成打擊率，但只有10個打數仍屬小樣本，也難怪球迷對栗山監督的安排感到不滿，而經過1天休息後，王柏融也終於解凍，今日重新被安排在第5棒DH，對戰橫濱右投京山将弥。

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