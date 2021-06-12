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日職／日媒揭王柏融成長故事 坦言低潮時曾迷惘過

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融在日職繳出旅日3年以來最佳成績，他接受日本媒體訪問，透露自己的成長故事。 截圖自Fighters☆SPIRITS α推特
王柏融在日職繳出旅日3年以來最佳成績，他接受日本媒體訪問，透露自己的成長故事。 截圖自Fighters☆SPIRITS α推特

火腿隊台將王柏融今年破繭而出，在日職繳出旅日3年以來最佳成績，他接受日本媒體訪問，透露自己的成長故事，也坦言成績不如預期時，自己也曾一度迷惘。

日刊體育今天刊載王柏融的訪問，開頭就直指他在6月5日的英雄訪問內容，努力壓抑著興奮的心情，但嘴裡說出來的話，令人留下深刻的印象；他當時感謝日本政府提供台灣疫苗，也希望全球可以一起度過這次疫情危機。

報導中提到，王柏融來自台灣屏東，是家裡最小的小孩，上面有一個哥哥和一個姊姊，他是這個5口之家裡唯一從事運動的人，「我的哥哥、姊姊都喜歡待在家裡，我是一直跑去外面玩。」

這個喜歡往外跑的孩子，最終在中職打出成績，以「大王」的名號為球迷所熟知，最終還成為日職球員，王柏融說：「我的父母對此也覺得很驚訝。」

去年年初疫情爆發，原訂3月開打的日職賽季因此延後，王柏融與他的父母幾乎每天保持聯繫，確認台、日疫情狀況，「我的家人很關心日本的疫情，我也想知道台灣的狀況。」

旅日3年，王柏融本季成績有所突破，他也透露心境，坦言來到日本打不出預期成績時，也曾一度覺得迷失方向、失去信心，但從小學5年級打球開始，他就習慣保持正向思考，相信最終會得到好的結果，終在今年迎來成績。

王柏融 中職 火腿

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