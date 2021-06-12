日職／日媒盛讚打擊技巧 吳念庭首扛四番成西武台將第一人

獲封「得點圈之鬼」的西武獅台將吳念庭，昨(11日)面對中日龍在兩度得點圈打擊機會下，敲出戴有1分打點的安打，持續將得點圈打擊率向上提升，吳念庭可望挑戰落合博滿高掛36年的記錄，而他也在今天出戰中日龍的比賽扛下四棒任務，寫下台灣打者首度在西武獅扛下先發四番紀錄。

吳念庭昨擔任先發5棒二壘手，首打席未能建功，5局擔任首棒打者率先敲安上壘後，靠著山川穗高的全壘打護送回本壘得分，6局吳念庭在一、三壘有人之際，敲出一壘方向滾地球遭刺殺，不過8局立即迎來復仇機會，同樣一、二壘有人局面，吳念庭面對去年奪下最優秀中繼投手的福敬登，纏鬥10球後掃出帶有1分打點的右外野方向安打，幫助西武追至4比6落後。

這一擊也讓朝日新聞記者山口史朗在推特發文讚賞，指出左打的吳念庭面對頂級左投展現出色打擊技巧，不僅能用全揮擊方式破壞福敬登的滑球，面對內角球也能有所反應，在這打席對這名最優秀中繼所有球種佔盡優勢。

此戰吳念庭4打數敲出2支安打，進帳1分打點，先後棒打澤村賞強投與最優秀中繼，而得點圈2打數再擊出1支安打，得點圈打擊率已經上升到4成74，遠超過排名第2的歐力士強打吉田正尚的4成12，有機會挑戰落合博滿1985年創下的得點圈4成92打擊率。

1985年落合博滿以3成67打擊率、52轟以及146分打點，奪下日職三冠王的殊榮，另外在得點圈上，落合博滿打擊率更是高達4成92，至今仍是日職記錄。