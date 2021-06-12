日職／消失賽場1個月 陳偉殷揭曉原因出在肩膀

效力阪神虎隊的旅日左投陳偉殷1個月未出賽，令球迷、媒體都好奇怎麼了，昨天終於在二軍再度登板，而他賽後也解惑這段時間未出賽的原因出在肩膀。

陳偉殷前一次出賽是5月7日，在一軍先發面對橫濱隊，投3.1局、失4分（責失3分）後降下二軍，令人不解的是，此後一軍、二軍都未再出賽，期間也曾有日本媒體詢問，陳偉殷接下來的出賽規畫，但並未得到答案。

直到昨天，陳偉殷終於再度登板亮相，在二軍面對軟銀隊，先發投5局、失2分（責失1分），只被敲出3支安打，最快球速144公里，直球犀利，變化球也有不錯控制力。

陳偉殷表示，「我的直球感覺很好，這場登板表現還算不錯。」他也透露在賽場上「失蹤」了1個月的原因，「我讓肩膀休息了一段時間，讓他可以調整到萬全的狀態。」

陳偉殷本季在一軍出賽2場，拿下1勝0敗、防禦率3.86，二軍則是出賽5場，累積2勝2敗、防禦率1.80，持續等待上一軍的機會到來。