日職／吳念庭雙安棒打澤村賞投手 得點圈打擊率再上升

日職西武隊台灣好手吳念庭無愧「得點圈之鬼」名號，今天雖然在6局得點圈有人時敲滾地出局，但是8局把握機會，補上一支1分打點安打，得點圈打擊率上升到4成74，不過球隊最終仍以5：6輸給中日隊。

吳念庭今天擔任第五棒、二壘手，二局首打席在一壘有人時敲出三壘界外飛球出局，5局作為首名打者，從去年澤村賞投手上野雄大手中敲安，並靠著山川穂高的兩分砲回來得分，幫助西武將落後縮短到2：5。

6局下面對2出局、一三壘有人的好機會，吳念庭卻敲出一壘滾地出局，西武以3：6進入8局下，2出局、一二壘有人時刻，吳念庭雖然一開始處於2好球落後，但不斷纏鬥到滿球數，第10顆球敲出安打，為球隊進帳1分，下一棒山川穂高的安打將比數追到1分差。

由於山川被代跑換下，吳念庭也在9局上移防一壘，而西武在9局下未能得分，2出局後岸潤一郎想靠著中村剛也安打一搏，但在本壘遭觸殺出局，就以1分差落敗。

吳念庭總計4打數2安打，1打點、1得分，個人連6場敲安，打擊率2成85，在得點圈有人時則是2打數1安打，讓他的得點圈打擊率從4成72上升到4成74，續居太平洋聯盟第一。

中日先發投手大野雄大最終投7局失3分，拿下本季第3勝，防禦率3.49；西武先發投手高橋光成本季前10場先發拿下5勝0敗，不過近兩場都僅投3局就退場，今天3局失5分（2責失）的表現吞下2連敗。