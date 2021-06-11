日職／陽岱鋼二軍敲雙安選保送 同場對決王彥程

日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在二軍與樂天金鷲的王彥程對決，擊出滾地球出局，此戰3打數敲出2支安打，還選到1次保送；王彥程則是長中繼3局，失掉1分吞下敗投。

陽岱鋼今天先發打第5棒、擔任中外野手，2局上敲出右半邊二壘安打，接著靠著隊友敲安打跑回1分；3局上再敲安打，不過下一棒擊出雙殺打；5局上陽岱鋼面對同樣來自台灣的投手王彥程，擊出三壘滾地球出局；8局上選到保送。總計陽岱鋼3打數敲出2支安打，目前二軍打擊率2成50。

王彥程則是在第5局登板中繼，投出保送後被丸佳浩敲安打，雖然讓尤瑞尼亞（Estamy Urena）擊出雙殺打，不過失掉1分，之後再解決陽岱鋼；6局上回穩演出3上3下，飆出2次三振；7局上投出三振後，被擊出2支內野安打，不過接著解決丸佳浩及尤瑞尼亞，沒有失分。

總計王彥程用56球投3局，被敲3支安打，投1次保送、3次三振，失1分。終場巨人以3比2擊敗樂天，王彥程吞下敗投，本季目前出賽11場，拿下1勝1敗，防禦率2.14。

另一場二軍賽事，歐力士猛牛的張奕後援出賽，在9局下登板，送出三振後，接連被敲2支安打，面臨危機，不過最後用雙殺打解決，終場歐力士以6比0勝廣島隊。總計張奕用15球投1局，沒有失分，目前在二軍出賽11場，拿下1勝5敗，防禦率3.64。