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日職／吳念庭不愧「得點圈之鬼」封號 有望成交流賽之王

聯合新聞網 / 綜合報導
吳念庭在交流賽持續展現「得點圈之鬼」的功力，有望拿下「優秀選手賞」。 擷圖自推特
吳念庭在交流賽持續展現「得點圈之鬼」的功力，有望拿下「優秀選手賞」。 擷圖自推特

效力於西武獅的台將吳念庭，本季成績大幅耀進，在兩聯盟舉辦的交流戰上，吳念庭打擊率3成2，而剛被日媒封為「得點圈之鬼」的他，得點圈7個打數敲出5支安打，打擊率高達7成14領跑全聯盟，若持續繳出穩定打擊成績，吳念庭有機會抱走交流戰「優秀選手賞」。

目前西武獅戰績4勝5負4和，距離首位的歐力士猛牛有著2.5場勝差，西武奪下勝率最高的球隊獎金已經渺茫，不過球員仍有從兩聯盟各選1位的「優秀選手賞」待挑戰。

吳念庭在交流賽中，以3成19打擊率排在第28位，另有2轟及10分打點，但向來在關鍵時刻展現大心臟的他，得點圈打擊率是驚人的7成14，領先橫濱DeNA老將大和的6成67，有機會挑戰自2005年中村剛也、2015年菊池雄星後，隊史第3位獲得「優秀選手賞」的球員，當然也是台將第1人，另外兩聯盟也會共同選出「最優秀選手」，也就是交流戰MVP，目前以4成46暫居打擊率王的中日洋將維西耶多（Dayan Viciedo），以及出賽3場共投19.2局、同為中日選手的小笠原慎之介，防禦率僅有0.96。

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