中職／經歷2008年延賽 林岳平點出今年不同處

中職上一次季中延賽是2008年，為了配合北京奧運而暫停三周，統一獅隊總教練林岳平當時還是球員，他也點出兩次相比大不同，今年訓練上有更大難度。

中職過去曾三度季中停賽，第一次是1999年因「921大地震」停賽2周，另外2004、2008年也為了配合奧運而暫停，今年則是打到5月18日因疫情全面中斷至今，復賽時間尚屬未知。

林岳平曾經歷2008年的奧運停賽，但他指出，當年是配合奧運，球隊訓練、練習賽並沒有中斷，這次則需要分流練習，對選手的搭配、默契上是一大考驗，也無法事前預做準備，「此時非彼時。」

也因為復賽時間難以確定，林岳平目前只能盡量安排球員投打對決機會、維持比賽張力，不過不知何時開打，他認為：「心態上調整對球員、教練是第一大挑戰，希望疫情趕快過去。」

若6月28日三級警戒還無法解除，中職要打滿120場，賽事可能持續到11、12月，林岳平表示，這對選手的體能會是考驗，畢竟以往此時已開始休息，「如何因應就要看球隊中是否有足夠戰力去完成賽事。」

防疫時間的居家生活，林岳平坦言第一次長時間跟小孩相處「真的很吵」，但也多了一起看影集的時間，林岳平多看自己有興趣的金庸武俠小說改編影集，他笑說：「在球場練球、在家練功。」