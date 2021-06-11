日職／王柏融、吳念庭好表現 陳傑憲默默關注

中華職棒因疫情暫時休兵，不少球員也關心日職台灣好手王柏融、吳念庭的表現，曾與吳念庭一起就讀日本共生高校的陳傑憲選擇默默支持，因為不想影響他的狀況。

效力西武隊的吳念庭在3月31日上一軍馬上敲生涯首轟，接下來持續繳出好表現，而火腿隊的王柏融在旅日第三年的打擊表現也有所突破，兩人本季三度同日開轟更為台灣帶來活力。

統一獅隊陳傑憲表示，今年吳念庭剛上一軍表現不錯時，曾私訊祝賀，「現在看到他打得這麼好，真的很替他開心，不想要影響他的心情跟狀況，當一個默默的支持者，打得好我會很開心。」

同樣有過旅外經歷的陳鏞基則說，看到王柏融、吳念庭的好表現，自己也很開心，「兩位都是代表台灣，看到他們在日本職棒有這麼好的表現，希望他們繼續加油。」

王柏融在6月5日靠著一發逆轉砲站MVP訪問舞台，也藉此感謝日本送給台灣疫苗的舉動，古林睿煬看到也很感動，「他們打很好啊，都是學長，柏融學長也趁著MVP訪問代表台灣謝謝日本，很棒的舉動。」