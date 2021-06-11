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中職／不能打國際賽 古林睿煬用樂高環遊世界

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊古林睿煬分享疫情期間訓練點滴。圖／取自統一獅球團訪問影片
統一獅隊古林睿煬分享疫情期間訓練點滴。圖／取自統一獅球團訪問影片

中華職棒自5月18日起全面延賽，當天統一獅古林睿煬的先發計畫只能暫停，不過不是第一次碰到球季暫停的他，這回知道怎麼調整心情，也趁延賽期間用樂高「環遊世界」。

古林睿煬在5月5日先發時曾因左大腿不適，只投4局退場，原本預計18日回到投手丘也因疫情暫停，他表示，身體狀況沒有太大問題，主要是延賽後手感沒那麼好找，只能設定比賽情境去練習。

去年古林睿煬因調整不及較晚開季，季中更因腹斜肌拉傷一度中斷，今年開季古林睿煬狀況不錯，8場先發拿下4勝1敗，防禦率2.50，在遇到賽季暫停撞狂，他說：「心裡不會那麼浮躁，知道怎麼放慢腳步，做好自己的事。」

中華隊確定放棄參加東京奧運最終資格賽，原本有望入選的古林睿煬也坦言可惜，「國際賽可以在國際上亮相，讓更多國外球團注意到你，沒辦法參加滿可惜的。」若2028年奧運有棒球賽事，他在身體允許狀況下也想參加，「代表國家出賽是我的榮幸。」

疫情期間減少外出，古林睿煬剛好把沒組完的樂高拿出來組，他說：「好玩的點是可以動手做，很快獲得成就感，我組了滿多，像是自由女神像等各國地標，疫情不能亂跑，藉著樂高欣賞各國景點。」

今年季中選秀預計7月12日舉行，作爲高中畢業投入中職的選手，古林睿煬給予還在猶豫是否參加選秀的球員建議，「要問問自己，是否準備好投入這麼競爭的環境，如果答案是肯定的，就進來吧！我們一起打拚。」

明天是古林睿煬的生日，前兩年生日都不能在一軍出賽，今年更要在疫情間度過，他說：「希望明年不要有狀況，正常、簡單過生日。」他也謝謝醫護、防疫人員一直在前線守護台灣，「辛苦了，謝謝你們，我們會做好自已的防疫，做你們的後盾。」

古林睿煬 選秀 統一獅

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