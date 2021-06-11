中職／無緣東奧很可惜 陳鏞基期待下次當教練

統一獅隊陳鏞基曾經多次披上中華隊戰袍出國征戰，談到今年中華隊放棄參加東京奧運最終資格賽，他也認為可惜，只能期待自己未來以教練身分參加。

陳鏞基曾參加過2004年雅典奧運，2008北京奧運則因右膝開刀無法效力，在2017年經典賽後宣布從國際賽引退，看到中華隊錯過這次東京奧運的機會，他說：「很可惜，下一屆又沒有棒球，幾年後看我有沒有辦法當教練，帶球員去打。」

在球季中斷賽季之前，陳鏞基今年出賽27場，打擊率僅1成29，他也趁著比賽暫停的期間，「多花一點心思在自己的打擊。」希望趕快找回手感，也透過影片檢視揮棒機制，跟隊友、教練討論。

球員生涯還沒遇過賽季中斷的情況，陳鏞基說，這點是中職五隊都相同，「大家一起克服，也希望疫情能趕快控制住，回到球場上表現給球迷看。」

私下生活因疫情最大改變，陳鏞基說，因為與家人相處時間變多，也有機會參與到小朋友的學習，帶著他們去頂樓做跳繩等簡單運動，唯一理智線會斷掉的時刻就是看到家中兩個寶貝在吵架時，「身為父母，不希望他們爭吵，這是比較讓我頭痛的事情。」