中職／連兩場猛打後賽季喊卡 陳傑憲努力找球感

統一獅隊陳傑憲從5月8日起連5場敲安，15、16日更是連兩場敲出3安「猛打賞」，好成績卻因中職賽季暫停，復賽後能否找回一樣手感，是他目前最擔心的地方。

陳傑憲今年開季後，打擊率一度掉到1成59，旦4月起逐步回溫，賽季中斷前的一波猛打，已經上升到3成18，他表示：「聽到要停賽的時候覺得很可惜，好不容易把自己狀態調整到還算不錯，突然喊卡當然會覺得可惜。」

球隊採取分流練習，陳傑憲表示，自己需要球感，但因為目前無法比賽，「對比賽感覺生疏，這是我擔心的地方。」但遇到就是要面對，陳傑憲表示，身為運動員沒有理由，也藉機加強自己不足的地方，「希望開賽能夠盡快調整到好手感，幫球隊拿下更多勝利。」

雖然因為疫情無法出門，但陳傑憲認為沒有太大影響，「本來就喜歡待在家裡，追了非常多的劇。」除了追劇外，也會在家自主訓練、維持肌力，雖然有考慮進廚房，但他說：「要先突破自己的心，因為我很懶惰。」

陳傑憲也感謝這段時間醫護、防疫人員的貢獻，「這段時間真的很謝謝你們，我們一起加油對抗疫情，台灣未來一定會更好。」