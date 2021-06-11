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日職／斷阪神最強守護神紀錄 王柏融專打強投獲外界激賞

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融終結蘇亞雷斯（Robert Suarez）連續24場無責失紀錄。 截圖自王柏融官方粉絲團
王柏融終結蘇亞雷斯（Robert Suarez）連續24場無責失紀錄。 截圖自王柏融官方粉絲團

日本火腿主場迎戰阪神虎的交流賽，最終遭到客隊橫掃，昨(10日)9下3分落後時，火腿吹起反攻號角，包括台灣好手王柏融面對阪神王牌守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）敲出帶有打點的安打，終結對方連續24場無責失分紀錄，不過火腿最終仍以2分差落敗，而王柏融該打席也獲得場邊主播注意，盛讚大王對戰強投特別有一套。

轉往先發成效不佳，去年蘇亞雷斯來到阪神重回牛棚角色，更是接下責任更重的終結者一職，而蘇亞雷斯也顯得得心應手，今年更是成為全日職最穩定的守護神之一，出賽26場拿下18個救援點，防禦率只有0.35。

王柏融系列賽第一場曾與蘇亞雷斯，當時兩人纏鬥11球後，王柏融擊出左外野飛球出局，不過昨日則是在3分落後、二壘有人時登場打擊，這次同樣面對蘇亞雷斯復仇成功，敲出帶有打點的安打，將比數追近至2分差，但最終火腿打線後繼無力，以2比4再度敗北，系列賽以遭到橫掃坐收。

王柏融該打席擊出安打後，場邊主播也指出，王柏融今年很擅長打名氣響亮的大投手，包含菅野智之、戸郷翔征、山本由伸、田中將大、則本昂大等人；球評則表示大王在中職曾創下4成打擊率，本季感覺能跟上投手配球的節奏。在大王終結蘇亞雷斯連續無失分紀錄後，也讓阪神球迷驚呼連連！

而火腿今繼續在主場迎戰央聯爐主橫濱DeNA，阪神球迷也在推特上洩漏對戰資訊給同聯盟對手，不少人提到絕對要注意王柏融，「能在蘇亞雷斯身上打下分數，大王身手真不是蓋的」、「生涯只對戰兩打席，就能將接近160公里的速球擊成紮實安打」、「勝利關鍵是大王，王柏融」。

主播 日本

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