日職／王柏融亮麗數據背後 一項老症頭尚待解決

漸漸找回打擊實力的王柏融，擺脫前兩季低迷不振的成績，今年正式發揮中職「四冠王」的本領，打出令火腿球迷眼睛為之一亮的表現，但來到日本後深受「恐左症」的影響，本季依然沒有解決，如何打好左投是目前逐漸進化的大王最重要課題。

前兩季通算只打出2成44、5轟及44分打點，王柏融來到合約年打擊大爆發，本季目前打擊率雖為平庸的2成68，但轟出5發全壘打已追平前兩季總和，長打率更是來到高檔的5成61。

但在這些光鮮亮麗的數據背後，王柏融仍有較為苦手的問題，對戰左投手始終處於劣勢，本季對戰10個打數僅有1安，3年下來對戰左投手打擊率僅2成13，長打率不到3成，而對決右投，王柏融則得心應手，打擊三圍為.292/.358/.597，OPS為強打等級的.955，要成為聯盟頂尖打者，大王的「恐左」症頭勢必加以解決。