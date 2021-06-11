快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融亮麗數據背後 一項老症頭尚待解決

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融本季依舊受「恐左症」纏身，對戰左投手10打數僅1安打。 取自Twitter@hnhfspi
王柏融本季依舊受「恐左症」纏身，對戰左投手10打數僅1安打。 取自Twitter@hnhfspi

漸漸找回打擊實力的王柏融，擺脫前兩季低迷不振的成績，今年正式發揮中職「四冠王」的本領，打出令火腿球迷眼睛為之一亮的表現，但來到日本後深受「恐左症」的影響，本季依然沒有解決，如何打好左投是目前逐漸進化的大王最重要課題。

前兩季通算只打出2成44、5轟及44分打點，王柏融來到合約年打擊大爆發，本季目前打擊率雖為平庸的2成68，但轟出5發全壘打已追平前兩季總和，長打率更是來到高檔的5成61。

但在這些光鮮亮麗的數據背後，王柏融仍有較為苦手的問題，對戰左投手始終處於劣勢，本季對戰10個打數僅有1安，3年下來對戰左投手打擊率僅2成13，長打率不到3成，而對決右投，王柏融則得心應手，打擊三圍為.292/.358/.597，OPS為強打等級的.955，要成為聯盟頂尖打者，大王的「恐左」症頭勢必加以解決。

相關新聞

新冠疫情在台升溫 海外試合可為中職選項？

2020年正當全球籠罩在新冠疫情時，每天確診案件加「零」台灣堪稱是全球少數能夠繼續生活在正常世界一塊「淨土」。而位處台灣的中華職棒也因為台灣並非重災區下，如期開打，成爲2020年世界上唯一「準時」開打

日職／王柏融亮麗數據背後 一項老症頭尚待解決

漸漸找回打擊實力的王柏融，擺脫前兩季低迷不振的成績，今年正式發揮中職「四冠王」的本領，打出令火腿球迷眼睛為之一亮的表現，但來到日本後深受「恐左症」的影響，本季依然沒有解決，如何打好左投是目前逐漸進化的

日職／生涯2500安仍不滿足 青木宣親放眼三千安高牆

日本職棒養樂多燕子隊的外野手青木宣親，過去在日本、美國征戰多年，始終保持著穩定的打擊表現，還在日本3度拿下打擊王，兩度打出單季200安，堪稱是「安打製造機」。近來他達成兩地通算生涯2500支安打的紀錄，他本人則表示不會滿足於此，將會持續挑戰推高成就。

日職／都愛直球 王柏融怕變速 吳念庭不敵伸卡

火腿隊台灣好手王柏融將145公里以上速球敲成安打的的能力，被日本球迷關注，昨天又對155公里火球敲安，西武隊台將吳念庭對...

日職／王柏融棒打救援王 吳念庭連5戰敲安

日職火腿隊昨天攻下的2分都與台將王柏融有關，先在7局下靠著保送上壘跑回球隊第一分，9局的安打打回第二分，但最終火腿仍以2...

中職／羅力停賽期重開機 嘗試新球路

中華職棒賽事從5月中按下暫停鍵至今，近1個月時間無法實戰，即使對富邦悍將隊老經驗的林益全、羅力來說都是新體驗，兩人在摸索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。