快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／生涯2500安仍不滿足 青木宣親放眼三千安高牆

聯合新聞網 / 綜合報導
養樂多燕子隊外野手青木宣親日前達成生涯2500安打，已經39歲的他還不想言退，將繼續挑戰3000安打的紀錄。圖擷取自twitter
養樂多燕子隊外野手青木宣親日前達成生涯2500安打，已經39歲的他還不想言退，將繼續挑戰3000安打的紀錄。圖擷取自twitter

日本職棒養樂多燕子隊的外野手青木宣親，過去在日本、美國征戰多年，始終保持著穩定的打擊表現，還在日本3度拿下打擊王，兩度打出單季200安，堪稱是「安打製造機」。近來他達成兩地通算生涯2500支安打的紀錄，他本人則表示不會滿足於此，將會持續挑戰推高成就。

根據日本媒體「時事通信社」報導，在去年球季結束後，青木的日美生涯安打數來到2478支，看似要跨過2500門檻是唾手可得。然而在1月自主訓練期，以及球季正式開幕之後，青木都碰上隊友感染新冠肺炎，自己必須隔離的狀況。這也讓青木的狀況調整亂了調，打擊狀況陷入低迷之中。

5月21日，當時距離生涯2500安打只差3安的青木，開始了與橫濱DeNA的三連戰，結果這三場比賽，青木居然只敲出2支安打，沒能達成紀錄。緊接著聯盟進入交流賽，青木25日對火腿的比賽更全數掛蛋，往日安打製造機，在大紀錄前卻一安難求。

到了26日的比賽，接在隊友山田哲人轟出逆轉三分砲，兩出局壘上無人的時刻，青木總算打出了飛越一二壘間的安打，完成生涯2500安打的成就。青木宣親也成為繼鈴木一朗、松井秀喜、松井稼頭央之後，第四位達成日美通算2500安打的日本選手。

對於能創下紀錄，青木歸功於家人的支持，以及認為自己幸運沒受過大傷缺陣是主因。現在青木在養樂多隊，也以前輩的身份，帶領著村上宗隆、山田哲人等選手，甚至曾在日職兩聯盟都拿下打擊王寶座的內川聖一，都曾在在春訓時，向青木討教打擊技巧。

今年已經39歲的青木，仍保持著能為球隊勝利貢獻的狀態，暫時還不打算將先發的位置讓出來。過去達成日美3000安打的日本選手僅有鈴木一朗，單日職達成3000安的只有張本勳。在場上持續奮戰的青木，有望能挑戰兩位大前輩創下的歷史障礙。

養樂多燕子 青木宣親

延伸閱讀

日職／中田翔的下一步？日媒研判將前往巨人或中日

日職／王柏融棒打救援王 吳念庭連5戰敲安

日職／宋家豪連12場無失分 上次掉分1個月前

日職／平良海馬開季連31場無失分紀錄 吳念庭守備相助

相關新聞

新冠疫情在台升溫 海外試合可為中職選項？

2020年正當全球籠罩在新冠疫情時，每天確診案件加「零」台灣堪稱是全球少數能夠繼續生活在正常世界一塊「淨土」。而位處台灣的中華職棒也因為台灣並非重災區下，如期開打，成爲2020年世界上唯一「準時」開打

日職／王柏融亮麗數據背後 一項老症頭尚待解決

漸漸找回打擊實力的王柏融，擺脫前兩季低迷不振的成績，今年正式發揮中職「四冠王」的本領，打出令火腿球迷眼睛為之一亮的表現，但來到日本後深受「恐左症」的影響，本季依然沒有解決，如何打好左投是目前逐漸進化的

日職／生涯2500安仍不滿足 青木宣親放眼三千安高牆

日本職棒養樂多燕子隊的外野手青木宣親，過去在日本、美國征戰多年，始終保持著穩定的打擊表現，還在日本3度拿下打擊王，兩度打出單季200安，堪稱是「安打製造機」。近來他達成兩地通算生涯2500支安打的紀錄，他本人則表示不會滿足於此，將會持續挑戰推高成就。

日職／都愛直球 王柏融怕變速 吳念庭不敵伸卡

火腿隊台灣好手王柏融將145公里以上速球敲成安打的的能力，被日本球迷關注，昨天又對155公里火球敲安，西武隊台將吳念庭對...

日職／王柏融棒打救援王 吳念庭連5戰敲安

日職火腿隊昨天攻下的2分都與台將王柏融有關，先在7局下靠著保送上壘跑回球隊第一分，9局的安打打回第二分，但最終火腿仍以2...

中職／羅力停賽期重開機 嘗試新球路

中華職棒賽事從5月中按下暫停鍵至今，近1個月時間無法實戰，即使對富邦悍將隊老經驗的林益全、羅力來說都是新體驗，兩人在摸索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。