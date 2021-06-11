日職／生涯2500安仍不滿足 青木宣親放眼三千安高牆

日本職棒養樂多燕子隊的外野手青木宣親，過去在日本、美國征戰多年，始終保持著穩定的打擊表現，還在日本3度拿下打擊王，兩度打出單季200安，堪稱是「安打製造機」。近來他達成兩地通算生涯2500支安打的紀錄，他本人則表示不會滿足於此，將會持續挑戰推高成就。

根據日本媒體「時事通信社」報導，在去年球季結束後，青木的日美生涯安打數來到2478支，看似要跨過2500門檻是唾手可得。然而在1月自主訓練期，以及球季正式開幕之後，青木都碰上隊友感染新冠肺炎，自己必須隔離的狀況。這也讓青木的狀況調整亂了調，打擊狀況陷入低迷之中。

5月21日，當時距離生涯2500安打只差3安的青木，開始了與橫濱DeNA的三連戰，結果這三場比賽，青木居然只敲出2支安打，沒能達成紀錄。緊接著聯盟進入交流賽，青木25日對火腿的比賽更全數掛蛋，往日安打製造機，在大紀錄前卻一安難求。

到了26日的比賽，接在隊友山田哲人轟出逆轉三分砲，兩出局壘上無人的時刻，青木總算打出了飛越一二壘間的安打，完成生涯2500安打的成就。青木宣親也成為繼鈴木一朗、松井秀喜、松井稼頭央之後，第四位達成日美通算2500安打的日本選手。

對於能創下紀錄，青木歸功於家人的支持，以及認為自己幸運沒受過大傷缺陣是主因。現在青木在養樂多隊，也以前輩的身份，帶領著村上宗隆、山田哲人等選手，甚至曾在日職兩聯盟都拿下打擊王寶座的內川聖一，都曾在在春訓時，向青木討教打擊技巧。

今年已經39歲的青木，仍保持著能為球隊勝利貢獻的狀態，暫時還不打算將先發的位置讓出來。過去達成日美3000安打的日本選手僅有鈴木一朗，單日職達成3000安的只有張本勳。在場上持續奮戰的青木，有望能挑戰兩位大前輩創下的歷史障礙。