日職／腿沒問題！王柏融跑回全隊第1分 另敲1安帶打點

日職火腿隊今天攻下的2分都與台灣好手王柏融有關，他先在7局下靠著保送上壘跑回球隊第一分，9局上的安打打回第二分，但最終火腿仍以2：4不敵阪神隊。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，前兩打席面對阪神先發投手阿坎塔拉（Raul Alcantara）都未建功，2局下敲出三壘飛球出局，5局下把球打得更深遠，但仍在中外野深處被接殺。

直到7局下王柏融面對馬場皐輔，才選到四顆壞球，本場首次上壘，接下來更靠著渡邊諒安打、野村佑希二壘打，跑回本壘得分，昨天腳部不適的狀況未再出現，一如他賽前所說的：「沒有問題。」

9局下火腿面臨1：4落後，王柏融在1出局、二壘有人時上場，面對熟悉的對手、阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），王柏融第2球就揮棒，將155公里的二縫線速球敲成安打，打回球隊第2分。

王柏融一度點燃反撲火焰，不過下一棒渡邊諒保送上壘後，野村佑希的雙殺打終結攻勢；王柏融本場3打數敲出1安，另有1次保送，1打點、1得分，打擊率為2成68。