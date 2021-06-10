日職／平良海馬開季連31場無失分紀錄 吳念庭守備相助

西武隊投手平良海馬今天9局上1局無失分的表現，讓他開季至今連續31場出賽皆未失分，成功追平日職紀錄，而西武也以5：3擊敗橫濱隊，西武台將吳念庭也有1安打、1保送演出，連續5場敲安。

吳念庭今天擔任第五棒、二壘手，首局首打席面對坂本裕哉就敲出右外野安打，3局下再選到保送上壘，不過接下來兩打席分別是三振、中外野飛球出局；吳念庭總計3打數1安打，打擊率略為上升到2成80，沒有打點及得分。

西武首棒岸潤一郎不僅在首局敲出陽春砲，幫球隊追平比數，2局與柘植世那的2支安打，再為球隊進帳2分，加上3、4局各進帳1分，也讓橫濱牧秀悟的2分砲無法撼動大局。

5：3的領先在9局上交到平良海馬手上，他先讓關根大氣敲飛球出局，接下來雖然被桑原將志敲出安打，不過伊藤光敲出的二壘滾地球，在吳念庭策動下形成雙殺，守住球隊勝利以及平良海馬開季連續無失分的紀錄。

平良海馬今天追平2016年中日龍隊田島慎二的開季連續31場無失分紀錄，持續推升個人保持的太平洋聯盟紀錄，賽後球隊也立刻送上看板及鮮花祝賀。