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日職／中田翔的下一步？日媒研判將前往巨人或中日
火腿本季仍獨居洋聯墊底，最大的原因還是打擊不振，日前表現不佳，自請下放二軍的陣中主砲中田翔成為眾矢之的，日媒《daily新潮》認為他將被交易至巨人或中日龍。
文中指出，32歲的中田翔本季是合約年，年薪3.4億日圓的他會是球隊第一個開鍘對象，而欠缺長打火力的中日龍是個不錯的選擇，畢竟札幌巨蛋與名古屋巨蛋同屬外野轎深遠的投手球場，適應上應該不成太大問題，並建議中日用游擊手京田陽太與之交易。
另一方面，巨人打線仍有缺陷，一壘手責任由中島宏之與史莫克（Justin Smoak）分擔，但成績不如預期，此外主砲坂本勇人進入傷兵名單，丸佳浩仍在二軍掙扎，中田翔或許是欠缺火力的他們在交易市場上的好選擇。
但該文最後也提到，中田翔直到季末都留隊的機率也不小，但賽季結束後仍有長大的機率離開火腿。
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