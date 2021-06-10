快訊

以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／中田翔的下一步？日媒研判將前往巨人或中日

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿主砲中田翔。 聯合報系資料照
火腿主砲中田翔。 聯合報系資料照

火腿本季仍獨居洋聯墊底，最大的原因還是打擊不振，日前表現不佳，自請下放二軍的陣中主砲中田翔成為眾矢之的，日媒《daily新潮》認為他將被交易至巨人或中日龍。

文中指出，32歲的中田翔本季是合約年，年薪3.4億日圓的他會是球隊第一個開鍘對象，而欠缺長打火力的中日龍是個不錯的選擇，畢竟札幌巨蛋與名古屋巨蛋同屬外野轎深遠的投手球場，適應上應該不成太大問題，並建議中日用游擊手京田陽太與之交易。

另一方面，巨人打線仍有缺陷，一壘手責任由中島宏之與史莫克（Justin Smoak）分擔，但成績不如預期，此外主砲坂本勇人進入傷兵名單，丸佳浩仍在二軍掙扎，中田翔或許是欠缺火力的他們在交易市場上的好選擇。

但該文最後也提到，中田翔直到季末都留隊的機率也不小，但賽季結束後仍有長大的機率離開火腿。

中田翔

相關新聞

日職／腳沒問題 王柏融受訪關心台灣疫情

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天跑壘時看起來有些不適，不過今天接受台灣媒體訪問時表示「沒有問題」，也希望球迷繼續為在日本...

日職／火球殺手！王柏融145公里以上打擊率全隊最高

昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）動輒160公里的超級火球，硬是纏鬥了11球，可惜最後

中職／期待復賽完成200轟 林益全感謝老婆接送情

富邦悍將隊「神全」林益全只差3轟就可完成生涯200轟的里程碑，但隨著中職賽事暫停，對紀錄的追逐也按下暫停鍵，休賽期間盡力...

中職／比賽暫停沒閒著 羅力「重開機」兼練新球路

加入中職第一次遇到季中暫停，富邦悍將隊洋投羅力坦言不知何時開賽，在心理準備上比較困難，但也剛好趁這段時間修正自己的揮臂動...

日職／中田翔的下一步？日媒研判將前往巨人或中日

火腿本季仍獨居洋聯墊底，最大的原因還是打擊不振，日前表現不佳，自請下放二軍的陣中主砲中田翔成為眾矢之的，日媒《daily新潮》認為他將被交易至巨人或中日龍。 文中指出，32歲的中田翔本季是合約年

中職／停賽期間羅力「自煮訓練」 讚台灣人努力配合防疫

中職現在因疫情停賽，不過富邦悍將羅力認為，台灣人很配合防疫，大家都很努力。現在羅力只在家裡和球場，除了練球，空閒時間在家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。