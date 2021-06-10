中職／期待復賽完成200轟 林益全感謝老婆接送情

富邦悍將隊「神全」林益全只差3轟就可完成生涯200轟的里程碑，但隨著中職賽事暫停，對紀錄的追逐也按下暫停鍵，休賽期間盡力維持手感，他期待能夠一開賽後就能夠在主場達成。

中職生涯第13年，林益全今年敲出4轟後，生涯累積197轟，他表示，剛進職棒時沒有想過「200轟」這個紀錄，只想打久一點，結果在每一年努力累積下來，距離紀錄已不遠，「滿期待的，剩下3支，看能不能在主場完成。」

中職賽事從5月中隨著台灣疫情升溫而暫停，休賽至今快4周，林益全趁這段時間跟打擊教練討論，自己出賽這37場有什麼需要修正的，其中一點是面對今年投手球速提升，「他希望我揮棒軌跡再縮小一些，才有辦法應付速度更快的球。」

不過也因為疫情必須分流訓練，林益全說：「滿難調整的，老實說。」原因在於類似春訓、無法比賽，只能夠過發球機、Live BP時與外籍投手對戰，讓自己的眼睛適應球速，不過林益全說：「只有投手、捕手跟打者，場景跟實戰有落差。」

如果復賽時間確定，林益全認為不一定需要熱身賽，但希望可以讓球隊舉行隊內賽，在開打前分組對決，也可恢復對戰感覺；若真的需要打到11、12月，林益全說：「也只能且看且走，第一次遇到，不知道會不會影響。」

除了訓練，林益全認為疫情也影響生活，出門要戴口罩、護目鏡，也準備好防護衣在需要搭乘大眾運輸時穿著，不過林益全還沒穿過，因為每周太太林家嘉都會接送他往返台中、台北。

「真的要謝謝她。」林益全說：「老婆也是擔心我的安危，她說共體時艱吧，疫情嚴重，我去搭大眾運輸她也會擔心，也希望不要有疫情發生在球員身上。」

因為疫情關係，林益全也多了跟家人相處機會，在家裡有時會陪著小孩視訊上課，但因為全美語課程，他坦言自己幫不上忙，只能在旁「監督」，避免小朋友分心。

林益全透露，平時就跟老婆學了一些簡單料理，疫情時也發表了自己煮菜的影片，拿手料理是魷魚螺肉蒜湯，他笑說：「滿好喝的。」