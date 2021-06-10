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日職／火球殺手！王柏融145公里以上打擊率全隊最高
昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）動輒160公里的超級火球，硬是纏鬥了11球，可惜最後打出飛球出局，有球迷列出火腿全員面對145公里以上直球的打擊率，果真是大王登頂。
該文透露，王柏融面對超過145公里以上速球，打擊率是.367，第二則是野村佑希的.357，近藤健介排在第三，開季不順自請下二軍的主砲中田翔則以.237排在第8。
該文也指出，西川遙輝本季表現失常的原因可能出在打不好直球，面對145公里以上速球時他的打擊率僅有.178，名列隊上第14。
145キロ以上打率リーダーズ F ※10打席以上— F Chart (@Fighters_Data) June 9, 2021
1 #王柏融
2 #野村佑希
3 #近藤健介
ーーーーーー
17 #杉谷拳士
18 #万波中正
19 #宇佐見真吾
西川の不調の最大の原因は得意なはずの速球を弾き返せていないことにあるのかもしれない。#lovefighters pic.twitter.com/qsoJ1JHZ5s
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