日職／火球殺手！王柏融145公里以上打擊率全隊最高

昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）動輒160公里的超級火球，硬是纏鬥了11球，可惜最後打出飛球出局，有球迷列出火腿全員面對145公里以上直球的打擊率，果真是大王登頂。

該文透露，王柏融面對超過145公里以上速球，打擊率是.367，第二則是野村佑希的.357，近藤健介排在第三，開季不順自請下二軍的主砲中田翔則以.237排在第8。

該文也指出，西川遙輝本季表現失常的原因可能出在打不好直球，面對145公里以上速球時他的打擊率僅有.178，名列隊上第14。