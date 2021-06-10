日職／腳沒問題 王柏融受訪關心台灣疫情
日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天跑壘時看起來有些不適，不過今天接受台灣媒體訪問時表示「沒有問題」，也希望球迷繼續為在日本打拚的台灣球員加油。
王柏融今天接受ELEVEN體育家族專訪，他表示：「現在是台灣疫情嚴峻的時候，我在日本也時時關心台灣的消息，我會在場上打出讓你們感動的一個球賽，希望你們繼續為在日本打球的台灣選手加油。」
昨天王柏融在跑壘時腳部看起來有些不適，甚至引起防護員上場關心，不過他表示沒有問題，今天對阪神隊之戰擔任第五棒、指定打擊。
王柏融今年一軍成績不錯，打擊率2成66，有5轟、14打點，所屬的火腿隊也在今天推出2款金色的王柏融應援毛巾，一款寫著「最強金牌王柏融」，另一款則是「大王加油」並印著王柏融的招牌打擊姿勢，一條是1980日圓。
王柏融接受ELEVEN體育家族專訪影片：
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