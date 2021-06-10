中職／停賽期間羅力「自煮訓練」 讚台灣人努力配合防疫

中職現在因疫情停賽，不過富邦悍將羅力認為，台灣人很配合防疫，大家都很努力。現在羅力只在家裡和球場，除了練球，空閒時間在家會「自煮訓練」，新興趣是研究房地產投資。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，目前全國三級警戒會持續到6月28日，中職要在警戒解除後才有辦法復賽。

去年台灣防疫有成，中職領先全球率先開打，不過今年突然疫情爆發，沒辦法進行賽事。已經在中職打球進入第9年的羅力說：「當然是非常驚訝，但從新聞上看，台灣人在防疫上的配合程度，覺得大家都很厲害、都很努力，相信台灣政府在努力做防範，我們能做的就是把自己防疫做好。」

面對疫情，羅力的個人防疫措施除了戴口罩、勤洗手、噴酒精，他指出，現在只待在家裡及球場2個地方，「有很多空閒時間，就會自己煮東西或訂餐。」羅力之前抵台在隔離時，就有透過影片展現過廚藝，他笑說，主要都是做漢堡、牛排、雞肉料理、義大利麵等，「但還是老婆煮得比較好吃。」

羅力也提到最近的新興趣，就是研究投資房地產，「我花滿多時間在看YouTube，看相關影片去學習、跟老婆討論，試著去學更多知識怎麼投資會更好。」

若三級警戒到6月28日，之後就可望復賽，不過可能先不開放觀眾，以閉門的方式進行。羅力感性地說：「我們真的很想念球迷、在球迷面前打球，沒有球迷的比賽真的感覺完全不一樣，所以現在很期待開放球迷的那天，回到跟以前一樣，坐滿觀眾席看我比賽、一起贏球。」