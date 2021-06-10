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中職／比賽暫停沒閒著 羅力「重開機」兼練新球路

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊外籍投手羅力分享自己在防疫期間的訓練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊外籍投手羅力分享自己在防疫期間的訓練。圖／富邦悍將隊提供

加入中職第一次遇到季中暫停，富邦悍將隊洋投羅力坦言不知何時開賽，在心理準備上比較困難，但也剛好趁這段時間修正自己的揮臂動作「重新開機」，也偷偷準備新球路等待亮相。

加入中職9個球季，羅力今年開季狀況調整不錯，9場先發拿下3勝3敗，防禦率2.53，其中6場繳出優質先發，是他個人較滿意的地方，「今年投得不錯，能夠幫助球隊贏球，對球隊有貢獻這點還不錯，但還可以更好。」

隨著比賽中止，羅力目前跟著球隊訓練，按照周一長傳、周三牛棚日、周五模擬賽的課表去準備，他也坦言在心態準備上很困難，「不知道什麼時候會開打，只能靠著每周的調整，做好最好準備。」

由於全國疫情三級警戒延長到6月28日，羅力就以29日能出賽安排計畫，希望到那天可以投到100球，周五的模擬比賽會盡量照正式比賽，賽前長傳、牛棚準備比賽，一局投15到20球後，就模擬局間休息，再上去投，目前大概4局60球左右的量。

5月最後2場先發，羅力對上樂天桃猿隊合計11局失9分（6分責失），他也認為沒有投得很好，剛好趁延賽這段期間「重新開機」，加強自己、做更好的準備。

其中一項調整，羅力發現自己揮臂拉得太長，趁這段時間修正動作，讓直球投得更有效率，另外一點就是趁牛棚日「做實驗」，在模擬比賽時嘗試新球路，「當然這些是秘密，還不能跟你們透露太多，希望開賽後我能夠有些新策略。」

延賽能夠給予「重開機」的契機，不過羅力表示，也因疫情關係，必須分流練球，不能比賽有很多事情不能做，更重要的是不能比賽給球迷看，「在球迷面球打球的感覺完全不一樣，很想念大家，期待可以開放球迷入場的那一天，看台上坐滿球迷、看我比賽。」

中職目前仍朝今年完成賽季做規劃，但如果賽季要打到11、12月，羅力認為對球員準備明年賽季多少會有影響，畢竟休賽季期間的恢復對職業球員也很重要，「身為球員當然希望完成今年賽季，但不只想今年，也還要想到明年，要先去預想會有什麼狀況。」

從去年全世界爆發疫情開始，羅力就在中職持續出賽，他認為台灣從去年開始在防疫上做得很好，現在有這樣的狀況有些驚訝，自己目前只在球場、家裡兩個地方移動，戴口罩、多洗手這是一定要的，空閒時就是自己煮東西，或是跟老婆研究投資房地產。

富邦悍將隊外籍投手羅力分享自己在防疫期間的訓練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊外籍投手羅力分享自己在防疫期間的訓練。圖／富邦悍將隊提供

羅力 中職 牛棚

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