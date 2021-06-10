日職／合約年拚紀錄 王柏融有望超越歷史名將呂明賜

2019年與日本火腿簽下3年400萬美元合約的王柏融，雖然前兩年適應不佳，今年總算打出成果，順利扛起球隊中心打線，日職生涯全壘打數已來到10支，有望轟破30年前由「呂怪物」呂明賜創下「以外籍球員身份加盟日職」的台灣球員全壘打紀錄。

呂明賜在1984到1987年期間入選中華成棒代表隊，國際賽表現搶眼，被當時的讀賣巨人與巴爾的摩金鶯看上，他也於1988年與讀賣巨人簽下5000萬日圓合約，首年表現也不負眾望，在二軍出賽31場繳出0.387打擊率、12支全壘打、34分打點成為二軍三冠王。

2019年與日本火腿簽下3年400萬美元合約的王柏融，雖然前兩年適應不佳，今年總算打出成果，順利扛起球隊中心打線，日職生涯全壘打數已來到10支，有望轟破30年前由「呂怪物」呂明賜創下「以外籍球員身份加盟日職」的台灣球員全壘打紀錄。 報系資料照

升上一軍後，呂明賜首打席就從有大聯盟經歷的吉普森（Bob Gibson）手中擊出全壘打，生涯第四場比賽再敲單場雙響炮，7戰5轟，短短22場比賽就敲出11支全壘打及21分打點，.335的打擊率風光入選明星賽，一度引發「呂怪物」旋風。

可惜日職生涯末期被發現其對內角球適應力較差，在被鎖定攻擊內角後，呂明賜成績迅速下滑，在一軍留下113場出賽、89支安打、18支全壘打、49分打點與.260的打擊率，也於1991年回國加入中華職棒選秀，不過他也首開先例，打破台灣球員在國外只有投手比較出彩的刻板印象，成為少數台灣球員以外籍身份加盟日職的打者。

王柏融本季出賽27場，全壘打數5支已經是前兩季的總和，.266的打擊率也是目前最佳，有機會挑戰呂明賜於1988年創下的單季16支全壘打紀錄，以目前進度來看，累積數據的安打數、打點皆已超越，挑戰生涯全壘打數18支以上也不成問題。