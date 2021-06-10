日職／歐力士五棒「逆單手」敲安 網友笑稱：當網球在打

日本職棒交流戰於6月9日由歐力士猛牛對上讀賣巨人的比賽，歐力士全場敲出10支安打，並且在先發投手宮城大彌7局的好投壓制下，以3比1順利擊敗讀賣巨人隊。其中歐力士擔任第五棒的二壘手安達了一，在7局下的一支巧妙安打，還引起了許多球迷的注目。

根據日本媒體「Full-Count」報導，7局下兩出局、一壘有人的時候，安達了一面對巨人隊先發投手桑奇斯（Ángel Sánchez）的一顆內角149公里速球揮擊，但球棒還沒揮完，左手就已經脫離球棒，只靠右手旋轉。儘管形成「單手揮棒」的狀態，安達還是咬中球心，打出中右外野方向的平飛安打，將一壘跑者送上三壘，也把桑奇斯打退場。

太平洋聯盟youtube頻道以「秘打」、「前代未聞的『逆單手打法』」稱呼這支巧妙安打。網友們也紛紛表示「第一次看過右打者只用右手打安打」、「這比柳田悠岐還變態」、「這就是真正的硬式網球」、「網球揮擊笑死」、「打擊、守備、跑壘、跟洋將溝通，安達太猛了什麼都會」。

今年33歲的安達了一，在2011年選秀會上，以第一指名加盟歐力士猛牛。過去以守備見長的他打擊表現平平，生涯打擊率僅2成46。不過安達近三年都有打擊率2成7以上的好表現，本季至今打擊率更高達3成02，打擊表現比過往進步不少。