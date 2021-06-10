日職／愛斗、山田遙楓為吳念庭應援 勾起日本球迷回憶

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭昨天敲出追平安打，幫助球隊最終與橫濱隊以8：8戰平，隊友愛斗、山田遙楓開心地跳出休息區歡呼的一幕，讓日本球迷想起，這三人都是一起在二軍打拚過的「年輕獅子」，如今成為球隊主力。

西武隊昨天前四棒陷入安打荒，但中、後段打線爆發，愛斗、山田遙楓單場3安、3打點，加上吳念庭在7局下適時一擊，敲安追平比數，讓西武隊監督辻發彥大讚後段打線表現十分出色。

西武隊官方推特發表一段影片，在吳念庭敲出追平安打的當下，原本在休息區的愛斗、山田遙楓都坐不住，跳出來為吳念庭歡呼、鼓舞，勾起不少日本球迷的回憶，過去曾在二軍看到三人出賽，如今一起攜手在一軍打拚，覺得十分感動。

吳念庭與愛斗都是在2015年選秀加盟西武的同期戰友，愛斗也曾表示今年剛上一軍時，曾被吳念庭勉勵「沒問題的，跟在二軍打的一樣就好」，山田遙楓早一年加入，但三人都是在今年才終於站穩一軍。

除了同期隊友，吳念庭也不忘一起在二軍奮鬥過的渡邊勇太朗，這位2018年選秀第二指名的投手，在昨天一軍初登板，中繼投了3局無失分，吳念庭賽後受訪時表示，看到渡邊勇太朗拚盡全力地在投球，「能夠給他援護真是太好了。」