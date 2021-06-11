新冠疫情在台升溫 海外試合可為中職選項？

2020年正當全球籠罩在新冠疫情時，每天確診案件加「零」台灣堪稱是全球少數能夠繼續生活在正常世界一塊「淨土」。而位處台灣的中華職棒也因為台灣並非重災區下，如期開打，成爲2020年世界上唯一「準時」開打且有觀眾入場的職業聯賽，「台灣難波萬」、「Taiwan Can Help」等口號可是讓台灣民眾喊得大聲且喊得鏗鏘有力。

只不過，時間來到2021年，台灣新冠疫情境突然急轉直下，自5月15日開始，台灣疫情指揮中心陸續將各地疫情升為第三級警戒，連帶影響到中華職棒賽事。而從5月中旬開始全面停賽至今，中華職棒似乎沒有任何可以繼續開打跡象。除非疾管中心宣布解封，要不然比賽是沒有機會復賽，甚至連關門的團隊訓練都因群聚無法執行。

眼看賽季已休兵將近一個月，中華職棒聯盟要考慮如何規劃接下來球季，是要延長球季，或是縮水球季？ 報系資料照

眼看賽季已經休兵將近一個月，也許是時候中華職棒聯盟要考慮如何規劃接下來球季，是要延長球季，或是縮水球季？這未來可將會是苦惱聯盟決策者問題。不過，這一切都必須要在疫情能夠在掌握下才需要做考量。而在現階段疫情要能夠趨緩，疫苗則是不可或缺的一大要素。

以目前台灣疫苗短缺下，中華職棒想要在短期內回復比賽，幾乎是不可能任務，如此一來，把中華職棒移植到疫情逐漸趨緩的海外，是否為一個可行的選項？

海外開賽在現今職業賽場上並不罕見。就拿美國大聯盟來說，藍鳥隊自2020球季以來，就以移地開賽方式進行比賽。由於美加邊境持續封閉，再加上入境加拿大必須受到隔離14天限制，藍鳥自疫情爆發後只能屈就於在自家3A球隊位於水牛城的場館比賽，直到今日。未來除非美加邊境解封，要不然藍鳥想要重回多倫多出賽，應該機會不大。

藍鳥隊繼續借用水牛城當主場到7月。 美聯社

根據美國媒體報導，藍鳥隊至少會使用3A球隊之主場到7月21日。但一般估計，由於美加兩國近期都展開全民施打疫苗的動作，所以只要兩國達到一定的接種人數，兩國邊境可望解封，到時候藍鳥隊就可回到睽違近2年的羅傑斯球場(Rogers Centre)出賽。

另外，北美冰球聯盟(NHL)更是為了應映疫情，硬是重新劃分分區。除了不再安排跨區比賽，更是把7支加拿大球隊分在同一區，把美加邊境封閉影響性降至最低。直到近期，加拿大才願意開放美國境內的球隊跨區來加拿大進行季後賽，雖然不用隔離14天，可是球隊入境將受到十分嚴格的動向與健康管理。

在台灣目前無法盡外解封下，如果外地能夠配合，尋求海外場地繼續開打何嘗不是一個可用之選項。（圖為去年樂天桃猿隊石垣島交流戰） 資料照（樂天桃猿隊提供）

話說回來，在台灣目前無法盡外解封下，如果外地能夠配合，尋求海外場地繼續開打何嘗不是一個可用之選項。雖說，在海外開賽對於球隊與聯盟來說將會是一筆可觀花費，必須重長計議，但比起取消球季，相信球團與聯盟自有定奪。不過，對於球迷來說，能夠在居家期間能夠有中職繼續陪伴將會是一個十分暖心的事，想必可以再次讓中華職棒深入台灣民眾的生活之中。有道是，從危機中找到轉機，只要跳出舊有思維，或許可令中職再次重回過去的光榮時代。