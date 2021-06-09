快訊

疫苗開打！高中以下教職員優先打 教部再替大學這三類人爭取

宅配通、嘉里大榮、黑貓宅急便暫停收件 部分地區低溫宅配再延長

日職／台灣香蕉、鳳梨給我力量 吳念庭敲追平安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職西武獅隊前4棒今天陷入安打荒，但靠著後段打線爆發，愛斗、山田遙楓3安、3打點，加上吳念庭適時一擊敲安追平比數，最終以8：8與橫濱隊握手言和，吳念庭賽後歸功台灣香蕉跟鳳梨給了自己「台灣力量」。

西武一度以2：8落後，4局下愛斗、山田遙楓接連安打敲回兩分，6局下山田遙楓安打再敲回兩分，7局下梅西亞敲出1分打點二壘打後，吳念庭的安打為球隊打回追平分，愛斗、山田遙楓開心地跳出休息區歡呼，西武最終逼平橫濱隊。

3打數2安打，吳念庭賽後受訪時表示：「我吃了台灣香蕉跟台灣鳳梨，所以才能打出台灣力量。」西武隊在4月16日曾舉辦「台灣水果日」主題活動，西武宣傳海報更將吳念庭與鳳梨、香蕉、芒果等台灣知名水果放在一起。

除了台灣力量，吳念庭也表示，今天生涯初登板的渡邊勇太朗是在二軍一同奮鬥的夥伴，看到他拚盡全力、中繼投了3局無失分，「能夠給他援護真是太好了。」

吳念庭 西武獅

延伸閱讀

日職／得點圈之鬼發威 吳念庭打回追平分逼平橫濱

日職／信得點圈之鬼就對了 吳念庭敲安貢獻2分打點

日職／西武官推祝吳念庭生日 球迷期望他明年換成主力背號

日職／吳念庭開轟一度領先 西武牛棚失火吞敗

相關新聞

日職／得點圈之鬼發威 吳念庭打回追平分逼平橫濱

西武隊台灣好手吳念庭今天前兩次上壘都為隊友打點鋪路，7局下終於輪到自己當主角，二壘有人時敲安打回球隊追平分，太平洋聯盟得...

中職／傷兵歸隊+球員調整快 龍隊成停賽最大獲利者

自5月15日開始，中央疫情指揮中心陸續將各地COVID-19疫情升為第三級警戒，中華職棒賽事當然受到影響，5月18日開始全面停賽至今。由於警戒時間一直延後，最快可能要到6月底才會解除，在此之前比賽不但

日職／日媒評西武隊史最強洋投 郭泰源領台灣3球員上榜！

一支球隊能成功的關鍵，多半靠著陣中優秀洋將帶來實質戰力，昨(8日) 日媒《baseballchannel》評選西武獅隊史最強投手洋助人，擁有「東方特快車」稱號的郭泰源榮登榜首。 郭泰源自1985年效

日職／台灣香蕉、鳳梨給我力量 吳念庭敲追平安

日職西武獅隊前4棒今天陷入安打荒，但靠著後段打線爆發，愛斗、山田遙楓3安、3打點，加上吳念庭適時一擊敲安追平比數，最終以...

日職／王柏融擊牆二壘打 終止連8打數未敲安

日職火腿隊台將王柏融今天對阪神隊總計4打數1安打，6局下一支打到札幌巨蛋全壘打牆的二壘打，終結連8打數未敲安的乾旱期，另...

日職／黏到明天！王柏融11球纏鬥阪神終結者引熱議

昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）瘋狂纏鬥11球，可惜最後打出飛球出局，火腿也以2：3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。