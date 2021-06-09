日職／台灣香蕉、鳳梨給我力量 吳念庭敲追平安

日職西武獅隊前4棒今天陷入安打荒，但靠著後段打線爆發，愛斗、山田遙楓3安、3打點，加上吳念庭適時一擊敲安追平比數，最終以8：8與橫濱隊握手言和，吳念庭賽後歸功台灣香蕉跟鳳梨給了自己「台灣力量」。

西武一度以2：8落後，4局下愛斗、山田遙楓接連安打敲回兩分，6局下山田遙楓安打再敲回兩分，7局下梅西亞敲出1分打點二壘打後，吳念庭的安打為球隊打回追平分，愛斗、山田遙楓開心地跳出休息區歡呼，西武最終逼平橫濱隊。

3打數2安打，吳念庭賽後受訪時表示：「我吃了台灣香蕉跟台灣鳳梨，所以才能打出台灣力量。」西武隊在4月16日曾舉辦「台灣水果日」主題活動，西武宣傳海報更將吳念庭與鳳梨、香蕉、芒果等台灣知名水果放在一起。

除了台灣力量，吳念庭也表示，今天生涯初登板的渡邊勇太朗是在二軍一同奮鬥的夥伴，看到他拚盡全力、中繼投了3局無失分，「能夠給他援護真是太好了。」