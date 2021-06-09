日職／王柏融擊牆二壘打 終止連8打數未敲安

日職火腿隊台將王柏融今天對阪神隊總計4打數1安打，6局下一支打到札幌巨蛋全壘打牆的二壘打，終結連8打數未敲安的乾旱期，另有1得分，不過球隊最終以3：10落敗。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，面對阪神隊先發投手秋山拓巳的首打席遭三振，3局下雖然把球打得深遠，仍在中外野牆前被接殺。

6局下王柏融打得更遠，將秋山拓巳的135速球掃到外野深處，擊中全壘打牆，形成二壘打，最後也靠著捕手清水優心的安打回來得到火腿隊第3分。

不過火腿隊先發投手加藤貴之僅投4.1局就被敲8支安打，丟掉7分（6分責失），接手的谷川昌希、玉井大翔也持續失分，火腿打線未能追回差距，阪神隊秋山拓巳先發5.2局失3分的表現，拿下本季第6勝。

終止從6月6日對巨人最後一打席開始的連續無安打低潮，王柏融總計4打數1安打、1得分、1次三振，打擊率為2成66，最近4場敲出的4支安打全都是長打，二壘打、全壘打各2支，長打率上升到0.600。