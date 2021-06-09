快訊

疫苗開打！高中以下教職員優先打 教部再替大學這三類人爭取

宅配通、嘉里大榮、黑貓宅急便暫停收件 部分地區低溫宅配再延長

日職／王柏融擊牆二壘打 終止連8打數未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。資料照
王柏融。資料照

日職火腿隊台將王柏融今天對阪神隊總計4打數1安打，6局下一支打到札幌巨蛋全壘打牆的二壘打，終結連8打數未敲安的乾旱期，另有1得分，不過球隊最終以3：10落敗。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，面對阪神隊先發投手秋山拓巳的首打席遭三振，3局下雖然把球打得深遠，仍在中外野牆前被接殺。

6局下王柏融打得更遠，將秋山拓巳的135速球掃到外野深處，擊中全壘打牆，形成二壘打，最後也靠著捕手清水優心的安打回來得到火腿隊第3分。

不過火腿隊先發投手加藤貴之僅投4.1局就被敲8支安打，丟掉7分（6分責失），接手的谷川昌希、玉井大翔也持續失分，火腿打線未能追回差距，阪神隊秋山拓巳先發5.2局失3分的表現，拿下本季第6勝。

終止從6月6日對巨人最後一打席開始的連續無安打低潮，王柏融總計4打數1安打、1得分、1次三振，打擊率為2成66，最近4場敲出的4支安打全都是長打，二壘打、全壘打各2支，長打率上升到0.600。

王柏融 火腿

延伸閱讀

日職／黏到明天！王柏融11球纏鬥阪神終結者引熱議

日職／王柏融變攻勢斷電機 5打席都壘上有人未建功

日職／在中職曾6度完成 王柏融挑戰連3場開轟

日職／王柏融新聞洗版看在眼裡 洪總：相信他會更好

相關新聞

日職／得點圈之鬼發威 吳念庭打回追平分逼平橫濱

西武隊台灣好手吳念庭今天前兩次上壘都為隊友打點鋪路，7局下終於輪到自己當主角，二壘有人時敲安打回球隊追平分，太平洋聯盟得...

中職／傷兵歸隊+球員調整快 龍隊成停賽最大獲利者

自5月15日開始，中央疫情指揮中心陸續將各地COVID-19疫情升為第三級警戒，中華職棒賽事當然受到影響，5月18日開始全面停賽至今。由於警戒時間一直延後，最快可能要到6月底才會解除，在此之前比賽不但

日職／日媒評西武隊史最強洋投 郭泰源領台灣3球員上榜！

一支球隊能成功的關鍵，多半靠著陣中優秀洋將帶來實質戰力，昨(8日) 日媒《baseballchannel》評選西武獅隊史最強投手洋助人，擁有「東方特快車」稱號的郭泰源榮登榜首。 郭泰源自1985年效

日職／台灣香蕉、鳳梨給我力量 吳念庭敲追平安

日職西武獅隊前4棒今天陷入安打荒，但靠著後段打線爆發，愛斗、山田遙楓3安、3打點，加上吳念庭適時一擊敲安追平比數，最終以...

日職／王柏融擊牆二壘打 終止連8打數未敲安

日職火腿隊台將王柏融今天對阪神隊總計4打數1安打，6局下一支打到札幌巨蛋全壘打牆的二壘打，終結連8打數未敲安的乾旱期，另...

日職／黏到明天！王柏融11球纏鬥阪神終結者引熱議

昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）瘋狂纏鬥11球，可惜最後打出飛球出局，火腿也以2：3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。