日職／得點圈之鬼發威 吳念庭打回追平分逼平橫濱

西武隊台灣好手吳念庭今天前兩次上壘都為隊友打點鋪路，7局下終於輪到自己當主角，二壘有人時敲安打回球隊追平分，太平洋聯盟得點圈打擊率第一名再次發威，幫助西武隊以8：8逼平橫濱隊。

西武隊前4局就丟掉8分，打線苦苦追趕，2局下吳念庭首打席選到保送，下一棒史班根伯格（Cory Spangenberg）也選到保送，愛斗的二壘打敲回兩分；4局下吳念庭敲出二壘打後，愛斗、山田遙楓接連安打再添兩分。

6局下吳念庭的第3打席敲出二壘滾地出局，不過西武靠著史班根伯格、愛斗、山田遙楓連3支安打，又得兩分。

剩下兩分差距，7局下梅西亞（Ernesto Mejia）的二壘打為球隊追到7：8落後，吳念庭此戰第一次在得點圈有人時上場打擊，面對艾斯科巴（Edwin Escobar）全部超過154公里以上的火球攻勢，將一顆156公里速球敲成中外野安打，幫助球隊追平。

吳念庭總計3打數2安打、1打點、2得分，打擊率上升到2成79，得點圈打擊率也上升到4成72，無愧「得點圈之鬼」名號，31分打點也續居西武打點王，不過好友愛斗今天4打數3安打、3分打點的表現後，也以29分打點緊追在後。

9局上西武隊終結者平良海馬雖被敲1安另有1次保送，但仍力守1局無失分，延續個人開季連續30場無失分的表現，只差1場就可追平日職紀錄，西武隊9局下未能添分，兩隊就以平手作收。