日職／藤川球兒後最強守護神 蘇亞雷斯曾被戰力外

王柏融在6月8日日本火腿出戰阪神虎交流戰，九局下兩出局雙方1分差、1人在壘的情況下與阪神守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），纏鬥11球的精彩對決扣人心弦，賽後還被太平洋聯盟TV剪成特輯。

王柏融遇到中央聯盟最強的救援投手展現纏鬥力與韌性，雖然最後被接殺出局，沒有演出逆轉的戲碼，不過對決的過程當中看得出他的打擊近況的確不錯，並且逐漸適應日本職棒的等級。球季還有90場例行賽，王柏融背水一戰的球季值得期待。

另外一方面，蘇亞雷斯（Robert Suarez）上場之後速球連發，對上近藤健介飆出阪神球團隊史最快、日職史上第三快的163公里球速，最後解決王柏融的速球也高達160公里，也再度讓人見識到當今中央聯盟救援王的威力。蘇亞雷斯8日拿下本季第18次救援成功，而且今年出賽26場比賽只有2分失分、1分責失分，防禦率0.35，剛當選5月份中央聯盟投手MVP（12場出賽9次救援成功、防禦率0.00）。

以阪神今年的打法，在打完九局不進入延長的賽制下，只要交棒到蘇亞雷斯手中，比賽幾乎就十拿九穩、得以立於不敗之地。尤其阪神虎隊在進入交流戰之後勝利方程式出現崩壞，原本還是聯盟中繼王的左投岩崎優交流戰吞下3敗，3局失掉8分、5分責失分，上週登錄抹消進行再調整。今年開始受到重用的小林慶祐也在上週對軟銀守備時受傷被登錄抹消，阪神拉上藤浪晉太郎、洋投愛德華斯（Jon Edwards）等人上一軍，重整牛棚。在重大的後防危機下，更加突顯蘇亞雷斯的重要性，很難想像如果今年牛棚沒有他的狀況。

藤浪晉太郎在6月份重回阪神一軍，只是由先發轉為中繼，兩場出賽總計2局投球送出2次三振、被打1支安打、無失分。 擷圖自阪神虎官方推特

回顧下來，這也是阪神制服組的一大勝利。阪神球團今年留下蘇亞雷斯花了很大一番功夫，經過長時間的交涉才在去年底與他續約成功。蘇亞雷斯的年薪從去年的8,000萬日圓大漲3倍到達2億6,000萬日圓。除了去年球季他出賽51場以3勝1敗25次救援成功、2.24防禦率拿下中央聯盟救援王的亮眼實績之外，美國職棒大聯盟、NPB多支球隊也開出條件的搶人大戰，都讓蘇亞雷斯的身價水漲船高。

阪神經過辛苦交涉斡旋之後留下守護神，剛好為藤川球兒引退之後的空缺找到填補的戰力，就整個球隊編成來說是一個相當理想的狀況，現在已經被譽為「藤川球兒之後阪神最強守護神」。

藤川球兒職業生涯中有3季是在美國職棒，其他17個球季都是在阪神陣中，拿下243次救援成功與163個中繼點，讓阪神有很長的時間不用擔心牛棚戰力。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

再往前推，2019年底他們簽下一名被軟銀宣告為「戰力外」的委內瑞拉籍投手，躍升為當今中央聯盟最強的守護神更是「一記安打」。蘇亞雷斯加盟軟銀第一年的2016年球季出賽58場拿下26次中繼成功、防禦率3.19，在競爭激烈的軟銀中繼群有一席之地。可惜隔年參加完WBC經典賽之後他動了Tommy John手術，自此之後一蹶不振，2019年球季結束後軟銀宣布不再與蘇亞雷斯續約。對照今天的活躍表現，難怪許多人會感嘆：「不愧是近7年6度日本一的鷹軍團，連這樣等級的投手都被戰力外！」

蘇亞雷斯來到阪神虎之後球速、球質都大幅進化，對比在軟銀出賽最多的2016年，被打擊率依序為：0.246（2016年）、0.194（2020年）、0.169（2021年）。除此之外，最重要的是他的控球能力大幅精進。2016年蘇亞雷斯近3局出現1次四壞球保送（53.2局18次四壞球保送）；去年球季將近2.7局出現1次四壞球保送（52.1局19次四壞球保送）；今年更是驚人，26局才出現2次四壞球保送，平均13局才投1次四壞球保送，對手根本無法有空隙可以突破。WHIP分別是：1.25（2016年）、1.05（2020年）、0.65（2021年）。

對阪神來說，有一個穩定的守護神把守最後一道防線，無疑是現在戰績能夠排名第一的主因。不過一則以喜、一則以憂，他們比較要擔心的反而是蘇亞雷斯持續這樣的表現，將來要留人肯定更加困難，尤其是對許多苦缺後援投手的大聯盟球隊而言，蘇亞雷斯勢必十分搶手，等到球季結束後再度考驗球團制服組。