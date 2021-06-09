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日職／日媒評西武隊史最強洋投 郭泰源領台灣3球員上榜！

聯合新聞網 / 綜合報導
郭泰源效力西武獅13年，被日媒評為隊史最佳洋投。 聯合報系資料照
郭泰源效力西武獅13年，被日媒評為隊史最佳洋投。 聯合報系資料照

一支球隊能成功的關鍵，多半靠著陣中優秀洋將帶來實質戰力，昨(8日) 日媒《baseballchannel》評選西武獅隊史最強投手洋助人，擁有「東方特快車」稱號的郭泰源榮庸榜首。

郭泰源自1985年效力西武獅，在隊13年期間出賽272場比賽共投1682.1局，拿下117勝68負18救援點，送出1069次三振，平均防禦率為3.16。

《baseballchannel》指出，在西武時期主要作為先發投手的郭泰源，展現強大統治力，以一顆剛猛的速球替他贏得「東方特快車」的美名，成為對方打者的夢靨。

郭泰源在新人年就拿下9勝、防禦率2.52的成績，以150公里左右的速球，搭配犀利的滑球以及控制得宜的噴射球來迷惑打者，並在同年完成無安打比賽。

1986年郭泰源轉任終結者，拿下16個救援點，隔年再度回到先發老本行，從此後一直是西武的王牌，支撐著球隊的黃金時代，在1988、1994年拿下最高勝率賞，1991年單季拿下15勝並獲選年度MVP。

除了他的高勝率外，郭泰源在場上也是具有宰制力的投手，4度拿下聯盟最低WHIP值(每局被上壘率)記錄，郭泰源退役後，擔任過軟銀鷹投手教練，回國後也曾接掌國家隊兵符。

《baseballchannel》在4月中旬也陸續釋出西武歷代最強洋助人排行，台灣球員總共有3人上榜。

西武獅隊史最佳洋投

5.張誌家

4.Alex Graman

3.Randy Williams

2.許銘傑

1.郭泰源

西武獅隊史最佳洋砲

5.Jose Fernandez

4.Ernesto Mejia(現效力西武獅)

3.Steve Ontiveros

2.Orestes Destrade

1.Alex Cabrera(亞力士，曾效力中職和信鯨)

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