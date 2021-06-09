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日職／黏到明天！王柏融11球纏鬥阪神終結者引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）瘋狂纏鬥11球，可惜最後打出飛球出局。 截圖自影片
9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）瘋狂纏鬥11球，可惜最後打出飛球出局。 截圖自影片

昨役（8日）火腿對上阪神的跨聯盟交流戰中，9局下一分差、一壘有人時輪到台灣好手王柏融上場打擊，他面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）瘋狂纏鬥11球，可惜最後打出飛球出局，火腿也以2：3落敗，不過這次攻防也被《太平洋聯盟TV》以「黏到明天」為題發布這場難得的頂尖對決。

9下2出局，王柏融成為火腿得分的最後希望，蘇亞雷斯也屢屢飆出160公里火球應戰，而王柏融也漸漸跟上這個球速，纏鬥至第9球時連火腿休息室也開始鼓譟，場面炒熱至最高點，直到第11球才敲出反方向外野飛球出局，

最終奪得救援點的蘇亞雷斯賽後表示這不只是自己的功勞：「所有人都做好自己的工作，不只有自己，希望這場勝利之後可以助長球隊氣勢，贏下接下來每一場比賽。」

《太平洋聯盟TV》在Youtube以「台灣的至寶vs. 虎之守護神 纏鬥到明天」為題發布影片，有網友在底下留言，「蘇亞雷斯狀況不錯頗有餘裕，竟然被纏鬥這麼多球，王柏融果然是個好球員啊。」、「體感上感覺1局投了50球。」、「把第6球的變速球選掉，今年的王柏融果然不一樣了。」

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