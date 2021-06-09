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棒球最終資格賽／中華隊不打澳洲隊也退出 6搶1只剩3搶1
繼中華隊之後，澳洲隊也在今天宣布放棄參加WBSC奧運最終資格賽，這項賽事從原本規劃的「6搶1」，到如今變成「3搶1」，只剩多明尼加、委內瑞拉以及荷蘭參賽。
棒球奧運最終資格賽原本預計在6月16日於台灣開打，但因疫情關係，改為6月22日於墨西哥舉行，大陸隊在更換地點前就宣佈退賽，中華隊在上周放棄參賽，澳洲隊今天跟進。
澳洲隊遇到與中華隊相同問題，在新冠肺炎仍持續在世界延燒下，人員健康、安全難以保障，澳洲棒球協會執行長威廉斯（Glenn Williams）表示，不派隊伍參加奧運資格賽是項艱難的決定。
威廉斯指出，原本到台灣參賽已擬定詳盡的計畫，但地點跟日期的的改變，在短期內難以重新規劃，「考慮了不同的選項跟方案，但是後勤上要提供團隊安全環境是難以克服的挑戰。」
決定放棄參賽的考量因素中，威廉斯表示：「運動員的健康安全永遠是第一順位，另外是有太多問題無法解決。」威廉斯指出大量人員的移動就是問題，也提高風險，另外就算取得資格，若回澳洲隔離後就趕不及前往東京參賽，在外地移訓也窒礙難行。
威廉斯表示，選手及工作人員為了準備比賽，都付出了很多心力，而無法挑戰東京奧運確實讓人失望。
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