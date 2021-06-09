中職／傷兵歸隊+球員調整快 龍隊成停賽最大獲利者

自5月15日開始，中央疫情指揮中心陸續將各地COVID-19疫情升為第三級警戒，中華職棒賽事當然受到影響，5月18日開始全面停賽至今。由於警戒時間一直延後，最快可能要到6月底才會解除，在此之前比賽不但無法進行，各隊也都不能群聚練球，只可以自主訓練，或採取分流、分組練球。中華職棒本季目前未完成的196場賽事，聯盟尚未規劃如何復賽，但已經在討論有可能縮短賽季。

對於突如其來超過一個月的休兵，各隊的調整勢必都受到影響，其中五連勝的味全龍，氣勢可能因此中斷。受傷兵所苦的富邦悍將、樂天桃猿及統一7-ELVEn獅，則可以獲得喘息機會，復賽後可以用更完整的陣容應戰。另外，預計7月進行的季中選秀會，則受到賽事延後的影響，讓被選中的旅外大軍有機會貢獻更多場次。以上種種，都會成為影響本季戰況的新變數。

味全龍隊五連勝氣勢被中斷，看似成為受害者，不過整體說他們或許仍是這次休兵得利最多的球隊。首先，4月底他們的王牌洋投布里悍(Jake Brigham)被挖角回到韓國職棒，沒多久鋼龍(Drew Gagnon)手肘不適無法出賽，他們原先多一名洋將的優勢瞬間瓦解，先發輪值出現空缺，只能讓伍鐸(Bryan Woodall)重返先發，另外還猶豫要在二軍找人。不過停賽幫助他們解決這個困擾，不但鋼龍有機會復出，也已經找到新洋將科西諾(Daniel Corcino)，復賽後可以再現優勢。

布里悍轉戰韓國職棒，加上鋼龍受傷，讓味全比其他隊多一名洋將的優勢不見，但長時間停賽讓龍隊有時間可以補齊空缺。 聯合報系資料照片

再者，味全龍主打的少年強投徐若熙，在5月初受到膝關節舊傷及體能問題影響，需要休養調整。雖然他目前帳面上0勝3敗，但他主要是受到用球數的保護常常未能投滿5局，在他無關勝負的6場比賽中，龍隊就拿下4勝，他賽事前段的壓制力，仍是對球隊有一定的貢獻。這意外的休兵日，能讓他在健康及體能有機會恢復到更好的狀態。

徐若熙正值撞牆期，意外的停賽讓他可以重新調整，在復賽時可以恢復到更佳的狀態。 聯合報系資料照片

另一方面，味全龍重新組隊兩年，今年是第一次把球隊拆成一、二軍出賽。球隊除了進行保護球員的政策，本身損耗就比較大外，又碰到傷兵問題，上半季已經面臨人手不足的窘境。他們甚至將本季原已專任教練的林瑋恩及吳宗峻，以及轉任行政人員的江忠垣，都登錄為合約所屬球員，以備不時之需。原本需撐過上半季，待7月的選秀會才能解決，如今龍隊可能在復賽時後將有更多生力軍，無論一、二軍都無缺人問題。

林瑋恩、吳宗峻登錄為球員後，雖然還沒有上場比賽，但已突顯龍隊缺人的狀況。 擷圖自味全龍FB官方粉絲團

味全龍還有一項隱形的優勢，或許會幫助他們對於這超過一個月的休兵調整，比其他球隊更能夠適應。由於大部份球員進軍職棒後，需要調適成長期備戰的模式，除非傷兵才有可能久不出戰，因此這次的停賽，球員如何在復賽後調整到位，就成為一大難題。然而龍隊許多球員剛從業餘轉戰職棒，比較習慣以往每次盃賽間的休兵調整，因此這群小龍們或許能快速加滿燃料，趁其他隊仍在調整時，可以搶下更多勝利。

若今年仍有中華職棒比賽可以欣賞，龍隊可以再度找回多一名洋將的優勢，能幫助球隊取勝的徐若熙也將調整歸隊，加上選秀會補充新血，人手不再缺乏，而且球隊戰力更上一層樓。加上隊中年輕球員很多，有機會比別隊更快調整上軌道，或讓味全龍隊成為這次停賽最為得利的一方。