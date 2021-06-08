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日職／王柏融變攻勢斷電機 5打席都壘上有人未建功

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融今天交流戰敲安。 資料照
王柏融今天交流戰敲安。 資料照

「大王」王柏融上周連兩戰開轟的手感，未能延續到今天，單場5打數沒有安打，5打席都是壘上有人、4打席得點圈有人的情況下，王柏融都未能一棒建功，打擊率下修2成67，所屬的火腿隊終場以2：3不敵阪神虎隊。

本周交流戰主場回到火腿的札幌巨蛋，王柏融擔任先發第5棒、指定打擊，遭遇阪神王牌投手西勇輝，火腿則是推出上澤直之先發，上演一場強投對決。

王柏融前3打席都是得點圈有人、兩出局的場面，他都成為結束該局攻勢的一棒，第4打席則是一出局、二壘有人，王柏融還是未能打穿二壘防線。

王柏融的第5打席出現在9局下、火腿1分落後之際，兩出局、一壘有人的狀況，面對阪神終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），王柏融纏鬥11球，6度將158公里以上的火球破壞成界外，火腿隊友也頻頻為他喝彩，但最終仍打向左外野遭到接殺，火腿吞下敗仗。

火腿此役出現兩名傷兵，原本擔任第1棒、中外野手的五十幡亮汰，在1局上守備時感覺到左大腿不適，1局下就換上代打淺間大基，而他臨危授命上場繳出單場5支4，第6局的安打送回火腿的第2分、追平戰局。

火腿的第1分也與傷兵有關，中田翔在第3局滿壘時敲出三壘方向滾地球出局、帶1分打點，但他在跑壘時傷退，球團隨後證實為腰痛，才剛歸隊又傳傷情。

火腿 王柏融 阪神虎

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