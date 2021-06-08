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日職／宋家豪連11場未失分 鬼神防禦率再下修0.73

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋家豪。 報系資料照片
宋家豪。 報系資料照片

樂天金鷲隊今天以5：2擊敗中日龍隊，台灣投手宋家豪中繼1局無失分，推進連續11場出賽未失分，他也收下本季第15個中繼點，居太平洋聯盟第3。

樂天此亦由岸孝之先發，投6局失兩分退場，將戰局交給牛棚，宋家豪為第2任登板後援投手，第8局上場把關3分領先。

宋家豪面對洋砲畢謝德（Dayan Viciedo），138公里的滑球在外角低的位置被擊出右外野方向安打，但他很快就自己化解危機。面對下一棒高橋周平，宋家豪連丟了4顆直球後，一記136公里的變速球讓他打向投手正面，形成雙殺打，福田永將纏鬥7球，打向一壘界外遭到接殺。

宋家豪僅面對3名打者，用14球完成1局中繼任務，推進連11場出賽未掉分，防禦率再下修為0.73。

宋家豪 樂天金鷲

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