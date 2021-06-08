日職／信得點圈之鬼就對了 吳念庭敲安貢獻2分打點
西武獅隊台將吳念庭的「得點圈之鬼」封號，今天再度證明名符其實，第4局敲出安打掃回兩分打點，挹注西武的6分大局，西武終場以8：3擊敗橫濱隊，吳念庭本季累積30分打點，也再次登頂西武隊內打點王。
橫濱今天由皮普勒斯（Michael Peoples）先發，只撐3局、失7分，第3局挨了愛斗的陽春砲，第4局沒有解決任何打者，單局丟掉的6分都記在他的帳上。
一気に流れに乗りたい場面で #呉念庭 選手が適時打を放つと、続く #スパンジェンバーグ 選手のホームランで追加点！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 8, 2021
この回、打者12人の猛攻で突き放します！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/GA84GZyfsc
西武的6分大局，吳念庭也扮演要角，他在二、三壘有人時敲出中外野方向安打清壘，幫助西武將領先擴大為5：1，史班根伯格（Cory Spangenberg）補上兩分砲，也把吳念庭一併送回本壘。
吳念庭此役4支1，空手而歸的3打席，都是得點圈沒有人的狀況，賽後打擊率2成73。
吳念庭賽前得點圈打擊率0.441，高居洋聯第一，得點圈有人的局面交到他的手中，把握性就很高，今天再度建功後，本季已累積30分打點，超越隊友中村剛也（29分打點），居西武陣中打點首位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言