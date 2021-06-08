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日職／信得點圈之鬼就對了 吳念庭敲安貢獻2分打點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭安打。 資料照
吳念庭安打。 資料照

西武獅隊台將吳念庭的「得點圈之鬼」封號，今天再度證明名符其實，第4局敲出安打掃回兩分打點，挹注西武的6分大局，西武終場以8：3擊敗橫濱隊，吳念庭本季累積30分打點，也再次登頂西武隊內打點王。

橫濱今天由皮普勒斯（Michael Peoples）先發，只撐3局、失7分，第3局挨了愛斗的陽春砲，第4局沒有解決任何打者，單局丟掉的6分都記在他的帳上。

西武的6分大局，吳念庭也扮演要角，他在二、三壘有人時敲出中外野方向安打清壘，幫助西武將領先擴大為5：1，史班根伯格（Cory Spangenberg）補上兩分砲，也把吳念庭一併送回本壘。

吳念庭此役4支1，空手而歸的3打席，都是得點圈沒有人的狀況，賽後打擊率2成73。

吳念庭賽前得點圈打擊率0.441，高居洋聯第一，得點圈有人的局面交到他的手中，把握性就很高，今天再度建功後，本季已累積30分打點，超越隊友中村剛也（29分打點），居西武陣中打點首位。

西武獅 吳念庭 橫濱

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