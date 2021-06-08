快訊

國中會考各科錯幾題能拿A++？心測中心公告出爐

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陽岱鋼二軍出賽單場吞3K 巨人擊敗橫濱

中央社 / 台北8日電
陽岱鋼。資料照
陽岱鋼。資料照

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽打擊沒有表現，單場4打數吞下3次三振、中止連4場出賽敲安；巨人隊終場以7比1擊敗橫濱隊。

日本職棒二軍例行賽讀賣巨人隊今天與橫濱DeNA隊交手，巨人隊台灣野手陽岱鋼今天先發打第一棒、守右外野。

陽岱鋼1局、3局打擊機會都吞下三振，5局敲出中外野方向飛球出局，7局再吞K，單場4打數沒有安打，中止連4場出賽敲安，賽後打擊率降至2成27。

今天首局兩隊各拿1分，巨人隊4局靠著保送、滾地球推進、岸田行倫適時安打送回超前分，7局再靠著岸田行倫安打開啟攻勢，重信慎之介二壘打、増田陸、平間隼人接連安打攻勢串聯，加上對手守備失誤，巨人單局攻下4分、奠定勝基。

巨人隊8局再起攻勢，靠著増田陸適時安打，多添1分保險分，橫濱隊比賽後半段無力追分，巨人拿下勝利。

讀賣巨人 橫濱

延伸閱讀

日職／延續好手感 陽岱鋼二軍連三場雙安起跳

日職／丸佳浩下二軍 外野替補戰力不是陽岱鋼

日職／2天敲3轟！陽岱鋼傷癒歸隊手感佳 長打率0.833

日職／揮棒軌跡縮小 陽岱鋼二軍連兩場開轟

相關新聞

日職／火腿長打引擎失速 中田翔暫居洋聯退步王

日職打到目前有不少令人驚奇的球員出現，但相對地也有在新的一季無法維持過去的表現，陷入職棒生涯大低潮的球員，其中不乏去年在各項打擊數據排行榜上擠進前10名，甚至拿下個人獎項的名將，而且有這種狀況的球員還

日職／陽岱鋼二軍出賽單場吞3K 巨人擊敗橫濱

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽打擊沒有表現，單場4打數吞下3次三振、中止連4場出賽敲安；巨人隊終場以7比1擊敗橫濱...

日職／在中職曾6度完成 王柏融挑戰連3場開轟

火腿隊台將王柏融上周兩度開砲，成為台灣棒球迷在「中職荒」之際的最大慰藉，日職本周繼續進行交流戰，火腿將先遭遇阪神虎隊，王...

中職／聯盟已設縮水賽季底線 洪總建議復賽前要打熱身賽

中職最快復賽日隨著疫情三級警戒延長至28日，又一次被迫推遲，面臨賽程大塞車，評估目前仍有機會正常打完上、下半季；至於何時...

日職／洪總看昔日子弟兵：王柏融成績會愈來愈好

「大王」王柏融挑戰日職第3年，終於打出外界期望身手，昔日總教練洪一中在中職全面延賽期間，也有注意到他的好表現，認為他在適...

中職／兒子體力太好揪打架 張進德嘆比在球場累

中職進入全面延賽階段已滿3周，球員的日常生活幾乎剩下球場、家裡，富邦悍將隊捕手張進德最近體驗到比練球還累的生活，「我兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。