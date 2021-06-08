日職／陽岱鋼二軍出賽單場吞3K 巨人擊敗橫濱

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽打擊沒有表現，單場4打數吞下3次三振、中止連4場出賽敲安；巨人隊終場以7比1擊敗橫濱隊。

日本職棒二軍例行賽讀賣巨人隊今天與橫濱DeNA隊交手，巨人隊台灣野手陽岱鋼今天先發打第一棒、守右外野。

陽岱鋼1局、3局打擊機會都吞下三振，5局敲出中外野方向飛球出局，7局再吞K，單場4打數沒有安打，中止連4場出賽敲安，賽後打擊率降至2成27。

今天首局兩隊各拿1分，巨人隊4局靠著保送、滾地球推進、岸田行倫適時安打送回超前分，7局再靠著岸田行倫安打開啟攻勢，重信慎之介二壘打、増田陸、平間隼人接連安打攻勢串聯，加上對手守備失誤，巨人單局攻下4分、奠定勝基。

巨人隊8局再起攻勢，靠著増田陸適時安打，多添1分保險分，橫濱隊比賽後半段無力追分，巨人拿下勝利。