日職／在中職曾6度完成 王柏融挑戰連3場開轟

火腿隊台將王柏融上周兩度開砲，成為台灣棒球迷在「中職荒」之際的最大慰藉，日職本周繼續進行交流戰，火腿將先遭遇阪神虎隊，王柏融要挑戰在中職曾6度達成的任務，尋求連3場開轟。

王柏融在5、6日連兩場開轟，苦主分別是巨人隊戸郷翔征、菅野智之，他在賽後感謝日本政府贈送台灣疫苗，跨越棒球之外的英雄訪問帶有溫度，迅速攻占各大媒體版面。

這是王柏融在日職首度連兩場開轟，巧合的是，他在2020年6月5、6日也曾留下連續兩戰都有全壘打成績，但去年日職因疫情延後開季，這時仍在進行熱身賽。

王柏融在中職的連續場次全壘打紀錄為4場，兩度達成都是4戰5轟，分別是2016年9月22到25日及2017年8月31到9月3日，他也曾4度連3場開轟，意即共6次完成至少連3戰開轟。

王柏融前兩季在日職合計僅5轟，本季5轟已寫下日職生涯單季最佳成績，而他在日職累積10轟，加上中職86轟，台日通算96轟，也逐步逼近百轟里程碑。